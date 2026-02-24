Ugreen NASync iDX6011 Pro Test – Raus aus der Cloud

Ich weiß, ich weiß, allein der Ausdruck NAS (Network Attached Storage) baut bei vielen Menschen schon eine gewisse Barriere auf. Darum vorab schon das Versprechen, ihr könnt die Cloud, die ihr täglich am Smartphone und anderen Geräten sehr leicht mit dem Ugreen NASync iDX6011 Pro ablösen, ohne dabei einen IT-Abschluss zu benötigen. Ihr könnt aber auch noch so viele weitere Dinge mit dem Gerät tun. Das Gerät ist momentan für ca. 1600 Euro vorbestellbar und ist den Preis wirklich wert. Sucht ihr jedoch günstigere Alternativen, werdet ihr hier in unserem Artikel fündig (Preise zwischen 200 und 450 Euro). Hier geht’s generell zur iDX-Serie.

Alles lokal

Schon beim ersten Auspacken wird klar, dass dies kein gewöhnlicher Netzwerkspeicher ist. Das massive Gehäuse aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung und das markante 3,7 Zoll Touch-Display an der Front signalisieren sofort den Anspruch einer professionellen Workstation. Doch die wahre Revolution findet unter der Haube statt. In einer Zeit, in der Künstliche Intelligenz meist als vages Versprechen in der Cloud schwebt, macht Ugreen die KI greifbar und vor allem lokal und damit Datensicher. Ob semantische Bildersuche („zeig mir alle Fotos mit einem Sonnenuntergang“), lokale Sprachmodelle oder die automatische Organisation riesiger Medienbibliotheken – dieses NAS will mehr sein als ein passives Datengrab. Es ist der Versuch, die Hoheit über die eigenen Daten mit der Effizienz moderner KI-Tools zu vereinen, ohne dass dabei auch nur ein einziges Byte das eigene Netzwerk verlassen muss.

Installation und Setup: In Rekordzeit einsatzbereit

Was beim Ugreen NASync iDX6011 Pro sofort positiv auffällt, ist die konsequente Abkehr von mühsamer Bastelarbeit. Der Einbau der sechs Festplatten ist ein Paradebeispiel für durchdachtes Industriedesign. Dank der werkzeuglosen Einschübe lassen sich die Laufwerke mit wenigen Handgriffen fixieren und in das massive Gehäuse schieben, ohne dass man auch nur einmal zum Schraubenzieher greifen muss. Die sechs Festplatten (6-Bay), die nicht im Lieferumfang enthalten sind, werden in ein Gehäuse reingeklickt und dann in das Gerät geschoben. Sicherheitshalber kann dann jeder Eingang verschlossen werden, damit nicht unabsichtlich etwas herausgezogen wird. Egal ob ihr eine 3,5“ HDD, 2,5“ HDD oder eine 2,5 SSD habt, es werden alle gängigen Festplattenmarken ohne Herstellerbindung unterstützt.

Egal welche Größe, alle davon sind sehr einfach einzubauen und reinzuklicken. Übrigens, sollten euch die sechs Festplatten zu viel sein, gibt es selbstverständlich auch Geräte von Ugreen mit zwei oder vier Festplattenslots. Übrigens, auch der magnetische Staubfilter ist sehr schnell angebracht und kann fürs Putzen ganz leicht wieder abgenommen werden.

Sobald die Hardware sitzt, setzt sich dieser Komfort in der Software fort. Die erste Inbetriebnahme im lokalen Netzwerk erfolgt fast wie von selbst. Das einzige was getan werden muss ist, das Gerät an den Strom zu hängen und ein LAN-Kabel von eurem Router laufend in das Gerät stecken. Es wird alles sofort von selbst initialisiert und über die Touchoberfläche die Systemsprache eingestellt.

Über den Webbrowser oder die dedizierte App (iOS/Android) wird das NAS sofort erkannt und führt mich sehr intuitiv durch die Initialisierung. Besonders hervorzuheben ist dabei die Einrichtung des Speichers. Mit sechs Festplatten komme ich auf 21 Terabyte Speicher und damit gibt es einige Möglichkeiten, wie ihr diesen Speicher zusammenfassen könnt.

Ihr könnt z.B. aus den sechs Festplatten einen gemeinsamen Speicherpool bilden, sprich es wird dann wie eine große, gemeinsame Festplatte genutzt. Diese Technologie nennt man RAID 0 (RAID steht für Redundant Array of Independent Disks und je nach Zahl dahinter, wird unterschiedlich mit euren Daten verfahren) . Ihr könnt auch mehrere Speicherpools und diesen wiederum jeweils Volumes zuteilen, wodurch sie getrennt behandelt werden. Es gibt aber noch einiges mehr an RAID Optionen, wie ihr mit Datenverlust umgehen wollt. RAID 0 ist zwar sehr schnell, aber wenn eine Festplatte kaputt wird, sind auch die jeweiligen Daten weg. Das ist der einzige Punkt, wo ihr vorher ein bisschen überlegen solltet, wie ihr das angehen wollt, denn wenn ihr euch um entscheidet, müsst ihr die kompletten Daten wieder löschen. Ugreen bietet euch hier einen praktischen RAID Rechner an, mit dem ihr schauen könnt welche Optionen ihr mit euren Festplatten habt.

Ich habe mich für RAID 6 entschieden, was bedeutet, das selbst wenn zwei Festplatten gleichzeitig kaputt werden, kein Datenverlust passiert, weil die Daten auf den Festplatten gedoppelt werden. Dadurch geht mein Speicher von 21 TB auf ca. 14 runter und die Schreibgeschwindigkeit ist etwas langsamer. Dafür bin ich aber auch für die Zukunft perfekt gerüstet, denn das drei Festplatten gleichzeitig den Geist aufgeben, wäre schon ziemlich unglücklich. Wie gesagt, habt ihr hier die breite RAID Auswahl zur Verfügung und könnt den Speicherpool nach euren Vorlieben gestalten. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass das Bestriebssystem UGOS Pro System den User an die Hand nimmt und die komplexe Formatierung und Initialisierung im Hintergrund erledigt. Innerhalb weniger Minuten verwandelt sich der Hardware-Turm so von einer leeren Hülle in ein voll einsatzfähiges, hochverfügbares Rechenzentrum, das bereit für die erste Datenbefüllung ist.

Automatisierte Backups und Syncs

Ein NAS ist nur so gut wie seine Fähigkeit, die wichtigsten Daten unseres Alltags z.B. die Fotos und Videos nahtlos zu sichern. Beim Ugreen NASync iDX6011 Pro glänzt dieser Prozess durch absolute Einfachheit. Die Einrichtung des Backups für zwei oder mehr Smartphones ist innerhalb der App mit wenigen Klicks erledigt. Sobald die Synchronisation einmal aktiviert ist, fließen neue Aufnahmen im Hintergrund automatisch auf den privaten Speicher, wodurch man sich nie wieder Gedanken um volle Cloud-Speicher oder manuelle Übertragungen machen muss. Besonders angenehm ist, dass ihr auch etwas fürs Energiemanagement tun könnt. In der Praxis lässt sich das System nämlich so konfigurieren, dass es sich beispielsweise mitten in der Nacht für ein zweistündiges Zeitfenster automatisch einschaltet. Die Smartphones erkennen die Verfügbarkeit des NAS im lokalen WLAN, stoßen das Backup an und schaufeln die Daten des Tages sicher auf die Festplatten. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist und das Zeitfenster endet, fährt das System wieder kontrolliert herunter. Diese Automatisierung spart nicht nur Strom, sondern sorgt auch für ein ruhiges Gewissen, da die Sicherung der digitalen Erinnerungen völlig autark und ohne manuelles Eingreifen erfolgt. Dasselbe kann natürlich auch für Stand-PCs oder Laptops gemacht werden. Es gibt dafür sogar die Möglichkeit Snapshots zu erstellen. Dank dieses einfachen Backup Prozesses habe ich es geschafft, dass all meine Fotos nun nicht mehr irgendwo in der Google Cloud liegen, sondern sicher bei mir Zuhause am lokalen NAS liegen.

Das iDX6011 Pro ist nicht nur als Einzelkämpfer-Station konzipiert, sondern fungiert hervorragend als zentraler Familien- oder Team-Hub. Das System erlaubt es, mit wenigen Klicks individuelle Benutzerkonten anzulegen, sodass jeder seinen eigenen privaten Speicherbereich erhält. Besonders charmant gelöst ist dabei das Teilen von Erinnerungen. User können Alben oder einzelne Fotos gezielt für andere freigeben, was die gemeinsame Organisation von Urlaubsbildern oder Familienfesten enorm vereinfacht. Ich teile das Gerät mit meiner Frau und per Knopfdruck können wir uns gegenseitig die Fotos vom Smartphone des jeweils anderen freigeben, wodurch z.B. alle Urlaubs- oder Kinderfotos in der Foto App sortiert werden können (zur Datenverwaltung und den praktischen KI-Funktionen kommen wir gleich noch).

Damit man auch von unterwegs nicht auf seine Daten verzichten muss, bietet Ugreen einen eigenen Remotezugriff-Dienst an. Dieser ermöglicht es, über das Internet auf das NAS zuzugreifen, ohne komplexe VPN-Verbindungen konfigurieren zu müssen. Dabei sollte man sich jedoch bewusst sein, dass sobald dieser Dienst aktiviert ist, die Anfragen das rein lokale Netzwerk verlassen. Zwar bleiben die Daten physisch auf den eigenen Festplatten, doch für den Komfort des weltweiten Zugriffs öffnet man eine gesicherte Tür nach außen. Ein kleiner Kompromiss zwischen absoluter lokaler Isolation und moderner Flexibilität. Es ist aber auf jeden Fall cool, dass diese Option existiert und angeboten wird. So kann individuell entschieden werden, welche Option für einen selbst am Besten passt.

Super einfache KI Fotosuche

Die wahre Stärke entfaltet sich bei gespeicherten Fotos in der Foto-App, die das heimische Bildarchiv mit beeindruckender Präzision sortiert. Dank der automatischen Gesichtserkennung identifiziert das System Personen in Windeseile. Ein einziger Klick genügt, um eine (beinahe) lückenlose Chronik aller Aufnahmen einer bestimmten Person anzuzeigen. Die Intelligenz geht dabei weit über einfache Porträts hinaus.

Das NAS erstellt auf Wunsch spezialisierte Alben für Kinder, Babys und sogar die geliebten Haustiere. Wer seine Reisen Revue passieren lassen möchte, nutzt die integrierte Weltkarte, auf der sämtliche Aufnahmen exakt an ihrem Entstehungsort verortet werden. Das Highlight ist jedoch die semantische Suche. Statt mühsam Schlagworte zu vergeben, tippt man einfach Begriffe wie „Schnee“, „Sonnenuntergang“ oder „Meer“ in die Suchzeile.

Ihr könnt aber auch z.B. auch nach Texten in den Bildern suchen lassen. Die KI analysiert den Bildinhalt in Echtzeit und liefert sofort alle passenden Motive aus der Bibliothek. Dass dieser komplexe Prozess vollständig lokal auf dem Ugreen NASync iDX6011 Pro abläuft, gibt einem das gute Gefühl, modernste Suchtechnologie zu nutzen, ohne die Privatsphäre der eigenen Bildergalerie zu opfern. Noch dazu könnt ihr der KI besondere Hobbies oder Gegenstände, die sie nicht kennt beibringen und sie lernen lassen. Ich habe ihr z.B. zehn Fotos von Magic Karten gezeigt, wodurch sie diese dann ebenfalls als Kategorie erkannt hat.