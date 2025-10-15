UGREEN DH-Serie: NAS-Systeme für Einsteiger:innen angekündigt

UGREEN kündigt nach dem Erfolg seiner DXP-Serie die Einführung seiner neuen DH-Serie an, die Network Attached Storage (NAS) für Einsteiger:innen und Nutzer:innen mit grundlegenden Anforderungen an Datenspeicherung zugänglicher macht. Die Produktreihe umfasst die beiden Modelle DH2300 und DH4300 Plus. Das Modell DH4300 Plus ist bereits erhältlich. Ab dem 15. Oktober 2025 ist auch das DH2300 offiziell verfügbar.

UGREEN DH2300: Ein zugängliches NAS für alle

Das DH2300 ist der ideale Einstieg in die Welt der privaten NAS-Geräte und eignet sich besonders für Nutzer:innen von Cloud-Speichern und Festplatten sowie für Heimkino-Enthusiast:innen, die nach einer sicheren und effizienten Möglichkeit suchen, ihre wachsenden Datenmengen zu verwalten. Mit einer 2-Bay-SATA-Konfiguration, die bis zu 60 TB (30 TB pro Laufwerk) unterstützt, bewältigt es mühelos umfangreiche Bibliotheken mit 4K-Videos, hochauflösenden Fotos und großen Dokumenten, ohne auf Cloud-Dienste von Drittanbietern angewiesen sein zu müssen.

Das NAS setzt auf das intuitive Betriebssystem UGOS Pro von UGREEN und leitet Nutzer:innen durch den Einrichtungsprozess. Dadurch sind selbst NAS-Einsteiger in der Lage, die Installation in weniger als zehn Minuten abzuschließen. Die All-in-One-App UGREEN NAS integriert Dateiverwaltung, automatische Fotosicherung und Medien-Streaming auf dem Fernseher über eine einzige Schnittstelle, sodass nicht mehrere Apps erforderlich sind. Die schnelle NFC-Verbindung vereinfacht den Zugriff zusätzlich, indem Benutzer:innen ihr Smartphone mit nur einem Fingertipp verbinden können.

Die Sicherheit wird auf allen Ebenen berücksichtigt. So gewährleistet das DH2300 seinen Nutzer:innen die vollständige Kontrolle über ihre persönlichen Daten. Erreicht wird das durch durch lokalen Speicher, der durch TLS/SSL-, RSA- und AES-Verschlüsselung, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zertifizierungen des TÜVs sowie TRUSTe geschützt ist. Der integrierte Security Manager bietet eine kontinuierliche und dauerhafte Überwachung auf Bedrohungen und plant Virenscans für höchste Sicherheit.

Mit zusätzlichen Hardware-Funktionen wie einem 1-GbE-LAN-Anschluss für stabile Konnektivität, 4K-HDMI-Ausgang mit 60Hz und mehreren RAID-Modi für flexible Leistung und Redundanz bietet das DH2300 Einfachheit, Sicherheit und Vielseitigkeit in einem Gerät. Damit ist es das ideale NAS für Anwender:innen, die zum ersten Mal von einem cloudbasierten zu einem privaten lokalen Speicher wechseln.

NASync DH4300 Plus: Entwickelt für Wachstum und Zusammenarbeit

Für Benutzer:innen, die mehr Speicherplatz und Leistung benötigen, ist das UGREEN DH4300 Plus eine leistungsstarke Wahl. Die 4-Bay-SATA-Konfiguration unterstützt bis zu 120 TB. Damit eignet sich das NAS ideal für Heimbüros, Kreativteams und medienintensive Arbeitsabläufe.

Um stabiles Multitasking für Datenmanagement, Streaming und Zusammenarbeit zu ermöglichen, verfügt das DH4300 über einen 2,5-GbE-LAN-Port, der theoretische Geschwindigkeiten von bis zu 312,5 MB/s erzielt. Zudem wird RAID 5, 6 und 10 für eine verbesserte Redundanz und Datenschutz unterstützt. Die USB-A- und USB-C-3.2-Anschlüsse bieten schnelle Konnektivität, während die Docker-Unterstützung eine flexible Bereitstellung ermöglicht. Das DH4300 Plus kombiniert professionelle Funktionen mit einer intuitiven Benutzeroberfläche und derselben robusten Sicherheitsgrundlage wie das DH2300.

Die neue DH-Serie steht für das kontinuierliche Engagement von UGREEN, NAS-Lösungen zu entwickeln, die wirklich zu den Anforderungen der Benutzer:innen passen. Durch die vereinfachte Einrichtung, die Optimierung der täglichen Arbeitsabläufe und die Verbesserung des Datenschutzes bietet die DH-Serie intelligenten Speicher für Einsteiger, Familien und kleine Teams gleichermaßen. Das DH2300 ist in der EU ab sofort für eine UVP von 209,99 EUR erhältlich. Zusätzlich erhalten Frühentschlossene zum Launch einen Rabatt in Höhe von 10 Prozent, wodurch das DH2300 188,99 EUR kosten wird. Das DH4300 Plus wird derzeit in der EU für eine UVP von 429,99 EUR angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf der UGREEN-Website unter diesem Link.