Ugreen erweitert sein NAS-Portfolio um neue, private, KI-gestützte Flaggschiff-Serie

Ugreen kündigt die bevorstehende Markteinführung seiner neuesten Flaggschiff-Modelle der AI NAS-Serie an. Ihr bekommt hier KI und Cloud Features und das obwohl die Daten alle sicher und geschützt, nur bei euch Zuhause liegen. Durch die direkte Integration künstlicher Intelligenz in den privaten Cloud-Speicher definiert Ugreen die Verwaltung und Nutzung von Daten neu. Anstatt lediglich als passiver Speicherort zu dienen, werden die auf dem Ugreen AI NAS gespeicherten Daten zu aktiven digitalen Ressourcen, die mit höchster Effizienz interpretiert, abgerufen und genutzt werden können. Die iDX-Serie, zu der das Ugreen NASync iDX6011 und das NASync iDX6011 Pro gehören, bietet Leistung und künstliche Intelligenz, ohne dass beim Datenschutz Kompromisse nötig sind. Am 24.02. erscheint unser Review zum NASync iDX6011 Pro.

Die Ugreen NAS-Familie: Lösungen für alle Anforderungen

Das NAS-Portfolio von Ugreen basiert auf Anforderungen unterschiedlicher Nutzergruppen und bildet eine vielseitige Produktfamilie, die Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und skalierbare Leistung für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten vereint. Die NASync iDX-Serie bietet als Flaggschiff von Ugreen NAS-Leistung mit KI-gestützten intelligenten Funktionen und einem lokalen LLM für Power-User, die hohe Anforderungen an Speicherplatz und Produktivität stellen. Die NASync DXP-Serie bietet skalierbare, professionelle Systeme für Enthusiast:innen, Content-Ersteller:innen sowie kleine Teams und kombiniert fortschrittliche Funktionen mit einer reibungslosen, anwenderfreundlichen Nutzererfahrung. Für Einsteiger:innen bietet die NASync DH-Serie (mehr dazu findet ihr hier) intuitive, benutzerfreundliche Geräte, die sicheren Speicher mit hoher Kapazität sowie praktische, zeitsparende Verwaltungsfunktionen verbinden.

Die neue KI-NAS-Produktreihe von Ugreen definiert die private Cloud mit geräteinterner Intelligenz neu. Durch die direkte Einbettung von KI in das System ermöglicht das Ugreen AI NAS einen schnelleren Zugriff, eine intelligentere Organisation und einen besseren Datenschutz, ohne auf Clouds von Drittanbietern angewiesen zu sein. Ihr könnt z.B. all eure Fotos nach „Schnee“ untersuchen lassen und die KI listet, dann alle Fotos mit diesem Motiv auf.

Spezifikationen und KI-Funktionen

Das leistungsstärkste Modell der Serie – das NASync iDX6011 Pro – ist mit einem Intel Core Ultra 7-Prozessor mit einer Rechenleistung von bis zu 96 TOPS ausgestattet und verfügt standardmäßig über zwei M.2 NVMe SSD-Steckplätze sowie 64 GB LPDDR5X Arbeitsspeicher. Mit einer erweiterbaren Speicherkapazität von bis zu 196 TB können Benutzer:innen Fotos, Videos und Dokumente zentral verwalten, während die integrierte KI auf dem Gerät für eine reibungslose Leistung sorgt und Privatsphäre und Datenschutz garantiert. Die integrierten KI-Tools wie Universal Search, Uliya AI Chat, AI Album, Voice Memos und File Organization sparen Zeit und steigern die Produktivität. Die gesamte Verarbeitung dieser praktischen Funktionen erfolgt lokal, sodass die Daten vollständig privat bleiben und nicht auf Servern von Drittanbietern gespeichert werden.