Trilogie komplett: Luigi’s Mansion kommt auf die Nintendo Switch 2

Luigi’s Mansion wird am 30. Oktober zum Nintendo-Online-Service kommen, gerade rechtzeitig zu Halloween. Alle drei Titel könnt ihr spielen!

Mehr zur Luigi’s Mansion-Trilogie

Luigi’s Mansion wurde ursprünglich 2001 als GameCube-Starttitel veröffentlicht und lässt Luigi ein Spukhaus auf der Suche nach seinem vermissten Bruder Mario erkunden. Der grüne Bruder ist mit dem Poltergust 3000 bewaffnet, einem speziellen Staubsauger, mit dem er alle Geister angreifen und aufsaugen kann, die ihn angreifen, während er im Haus ist. Die Hinzufügung des ersten Titels zu Nintendo Classics bedeutet, dass alle drei Luigi’s Mansion-Spiele zum ersten Mal auf einer einzigen Konsole spielbar sind – das GameCube-Original, Luigi’s Mansion 2 HD (ein Switch-Remaster der 3DS-Fortsetzung, hier geht’s zu unserem Test) und Switch-Titel Luigi’s Mansion 3 (zu unserem Review).

Luigi’s Mansion ist der sechste Titel, der der Switch 2-Bibliothek von GameCube-Spielen hinzugefügt wird, und schließt sich F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker, SoulCalibur 2, Super Mario Strikers und Chibi-Robo an. GameCube-Spiele sind für Switch 2-Besitzer verfügbar, die den Nintendo Switch Online + Expansion Pass-Dienst abonniert haben. Das Erweiterungspaket-Add-on von Switch Online, das zum Spielen von GameCube-Spielen auf Switch 2 sowie Nintendo 64-, Game Boy Advance- und Sega Mega Drive / Genesis-Spielen benötigt wird, 39,99 Euro pro Jahr – zusätzlich zu einer 12-Monats-Mitgliedschaft um 19,99 Euro.