Luigi’s Mansion 2 HD Test (Nintendo Switch): Schaurig-schönes Remake des Klassikers

In Luigi’s Mansion 2 HD kontrolliert ihr also Luigi, der Geister mit einem Staubsauger namens Schreckweg 09/15 einfängt. Im Einzelspielermodus ist es das Ziel, seinen Bruder Mario vor King Boo zu retten und die zerbrochenen Scherben des Dunklen Mondes zu bergen, ein magisches Objekt, das die Geister des Nachtschattentals freundlich stimmt. Die Erkundung des Spiels ist in fünf einzigartige Villen unterteilt, die jeweils in mehrere missionsbasierte Ebenen mit Hindernissen und Rätseln unterteilt sind. Dementsprechend kehrt ihr nach jeder Mission wieder zu I. Gidd zurück, um euch abzustimmen und dann auf die neue Tour zu gehen. Um voranzukommen, müsst ihr nicht nur die Scherben finden, sondern euch auch mit Geistern anlegen und sie einsaugen. So sieht das in Action aus:

Macht euch bereit, denn es beginnt mit Luigi’s Mansion 2 HD eine schaurig-schöne Reise ins Nachtschattental. Im grafisch überarbeiteten Gruselabenteuer für Nintendo Switch erkundet der hasenfüßige Luigi unheimliche Spukstätten und stellt sich rumorenden Geistern. Worum geht’s? Neuerdings ist das Nachtschattental nämlich in dichten Nebel gehüllt – und der Finstermond, der einst am Himmel prangte und die geisterhaften Bewohner:innen friedlich stimmte, ist auf mysteriöse Weise zerbrochen. Um den kuriosen Ereignissen auf den Grund zu gehen, bittet Professor I. Gidd den schreckhaften Luigi um Hilfe. Während ihr in der Introsequenz schon gesehen habt, wer der Grund allen Übels ist, wissen die beiden Protagonisten nichts davon.

Der erste Abschnitt

Bevor es aber in Luigi’s Mansion 2 HD irgendwie losgeht, werdet ihr mit allem vertraut gemacht. Ihr seht, wie I. Gidd von seiner Forschung vertrieben wird, wie er sich mit Luigi (gegen dessen Willen) verbündet und wie ihr dann in der ersten Villa landet. Eure allererste Aufgabe ist es, den Schreckweg 09/15 zu holen, denn der Professor hat ihn bei seinem überstürzten Aufbruch einfach dort vergessen. Langsam werdet ihr in die Mechaniken des Spiels eingeführt, wie etwa das Neigen der Kamera nach oben und unten, das Durchschauen durch Schlitze in Wänden und Mauern, und das „Spurten“ von Luigi. Allerdings ist das kein Sprint, wie man ihn sich vorstellt, er stolpert eher nur schneller über seine eigenen Füße – das lässt sich so bezeichnen.

Habt ihr in den ersten Minuten dann den Sauger wiederbeschafft, saugt ihr dann in der Gegend herum. Teppiche, Mäntel, Vorhänge und auch Münzen lassen sich so von der Ferne heranziehen und einsaugen. Während Münzen und sonstige sammelbare Gegenstände hilfreich sind, verdecken die allermeisten Textilien stets etwas Geheimes – manchmal werdet ihr mit Gold belohnt, ein andermal geht’s mit eurer Mission weiter. Wenig später rüstet euch Professor I. Gidd mit dem Stroboskop aus, das Geister durch einen grellen Lichtblitz blendet und lähmt. Das ermöglicht es euch, sie dann ebenfalls mit dem Schreckweg 09/15 einzusaugen, und damit habt ihr dann den allernorts herumschwebenden Feinden etwas entgegenzusetzen!

Viel Erkundung in Luigi’s Mansion 2 HD

Früh im Spiel wird klar: Dieses Spiel war ursprünglich für den 3DS konzipiert. Das „Smartphone“, das Luigi zur Kommunikation mit dem Professor verwendet, ist nicht nur dem DS-Handheld nachempfunden, sondern heißt auch so! Auch Another Code: Recollection hat diesen Trick angewandt. Luigi’s Mansion 2 HD ist deswegen missionsbasiert, um das Spielen unterwegs zu ermöglichen, und jedes Level wurde so gebaut, dass es etwa zehn bis zwanzig Minuten lang ist. Wenn ihr euch natürlich viel Zeit lasst oder jede Ecke im Spiel erkunden wollt, wird das klarerweise länger. In Wahrheit heißt dies: Ihr saugt jedes mögliche Textil und jeden möglichen Gegenstand an, schaut euch jeden Raum genau an und dreht auch die Kamera nach oben und unten. Das ist zwar ein wenig mühselig, aber da es einiges zu finden gibt und vieles gut versteckt ist, lohnt sich der Einsatz.

Dieses langatmige Erkunden trägt einiges zur Spieldauer bei, und andererseits sorgt es auch für ein wenig Frust. Denn wenn ihr im Kampf all eure Herzenspunkte verliert, kehrt Luigi erschöpft zur Basis zurück – ihr müsst dann die ganze Mission neu starten. Richtig fies, wenn 30 Sekunden Unachtsamkeit oder Ungeschicklichkeit euch fast 30 Minuten Spielzeit wiederholen lassen! Dem lässt sich allerdings zuvorkommen, indem ihr einen goldenen Knochen findet. Dieser ist dafür da, dass ihr euch einmalig an Ort und Stelle erholt, anstatt die Mission neu starten zu müssen. Speichern zwischendurch gibt es nicht – die Speicherpunkte im Spiel sind immer dann, wenn ihr nach jeder Mission zu I. Gidd zurückkehrt. Interessant ist auch, dass ihr einige Orte mehrfach sehen werdet – aber immer ein bisschen anders, denn die Geister lieben es, Räume durcheinanderzubringen!

Luigi’s Mansion 2 HD: Die Stimmung

Wer die anderen Teile der Serie kennt, weiß: So richtig gruselig ist das Spiel bestimmt nicht. Es ist zwar bewusst düster gehalten, aber die Slapstick-Einlagen von Luigi und seine stets hervortretende Angst vor eigentlich allem stellen einen guten Kontrast dazu dar. Mir persönlich waren eingangs auch die ständigen Anrufe von Professor I. Gidd zu viel des Guten: Auch, wenn der Klingelton des DS-Systems unbestritten ein absoluter Banger ist, irgendwann hängt er mal zum Hals raus. Noch dazu sagt der gute Mann nicht oft etwas Neues, sondern spricht meist genau von dem, was ihr eben erlebt oder gerade gesehen habt. Das hat mich ein wenig genervt und führt dazu, die Dialogboxen einfach weiterzudrücken.

Wenn ihr euch aber dann mitten in einer Mission befindet und weniger als 50 Herzenspunkte habt, dann entfaltet Luigi’s Mansion 2 HD seine wahre Stärke. Plötzlich werdet ihr über Gebühr wachsam. Hat sich eben die Rüstung bewegt? Ist da eine Falle versteckt? Und lässt sich dieser Vorhang nicht doch irgendwo wegsaugen? Toiletten, die als Reisepunkt dienen, Fake-Treppen und mehr sorgen dafür, dass jede Villa ihre ganz eigenen Herausforderungen für euch bietet. Mit Fortdauer des Spiels kommen mehr Arten von Geistern zusammen, gleichzeitig wächst auch das Repertoire von Luigi an. Allerdings wird das Game dadurch nicht wesentlich komplexer, ihr habt einfach nur ein Werkzeug mehr, das euch zum Erfolg führt.

Ein Mischmasch an Ideen

Während ihr also anfangs rein mit dem Sauger unterwegs seid, wird dieser rasch um das Stroboskop ergänzt. Später im Spiel findet ihr in Luigi’s Mansion 2 HD aber auch die Düsterlampe, die euch einige Laufwege erspart. Rüstet ihr euren Schreckweg 09/15 mit der Lampe aus, könnt ihr dann nämlich mit ihrem regenbogenfarbenen Licht rein durchs Anleuchten versteckte Phantome, unsichtbare Objekte und mehr enthüllen. Damit das Ganze nicht langweilig wird, kommen natürlich immer andere Umgebungen ins Spiel. Die fünf Anwesen (Gruselvilla, Efeutürme, Ingenieurshof, Schneebergwerk und ein letztes, mysteriöses Anwesen) überzeugen alle mit ihrem ganz eigenen Layout. Dementsprechend ist auch das Design anders, zwischen Spinnweben, Grünzeug, Zahnrädern und Schneewehen wird es euch optisch niemals langweilig.

Weiters gibt es neben dem Einzelspielermodus auch eine Möglichkeit, gemeinsam zu spielen. Wenn ihr eure Fähigkeiten als Geisterjäger unter Beweis stellen wollt, braucht ihr nicht zwingend eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft. Bis zu vier Profis des Paranormalen können ein Team bilden – online oder lokal – und sich gemeinsam den Herausforderungen im Wirrwarrturm stellen, einem Gebäude voller Geister und Gefahren, das nicht Teil der Hauptgeschichte ist. Ruft eure Geisterjägerkollegen herbei, um gemeinsam den Turm des Terrors zu stürmen! Neben den Wortwitzen von Professor I. Gidd gibt es auch sonst immer wieder gelungene Einlagen, die euch zumindest zum Schmunzeln bringen. Eine ganz eigene Stimmung verbreitet dieser Titel, aber ich finde, nach dem Spielen von Luigi’s Mansion 3 ist auch dieses Game wirklich gut gelungen!

Luigi’s Mansion 2 HD: Die Technik

Reden wir nun über den Remaster-Aspekt von Luigi’s Mansion 2 HD. Es machte von Anfang an Schlagzeilen mit einer rundherum erneuerten Optik, und sollte abgesehen davon nicht viel am Grundspiel verändern. Diese Ziele wurden zweifelsohne erreicht: Die höhere Auflösung und die schönere Beleuchtung bringen das Game gelungen in die neue Zeit. Während sich bei manchen Texturen und Kamera-Einstellungen das Alter der ursprünglichen Version erahnen lässt, ist die Grafik insgesamt sicherlich kein Hinderungsgrund, sich diesen Titel zu Gemüte zu führen. Die Effekte passen gut, das Stroboskop wird ungeheuer hell und der Comic-Stil hilft natürlich dabei, dass das Game gleich mal gut aussieht. Alle Feinde sind farblich gut codiert, und sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus seht ihr die interessanten und wichtigen Dinge auf Anhieb – außer die versteckten, versteht sich.

Weniger versteckt, und dafür immer da, ist die musikalische Untermalung des Games. Hier trifft sich ein ganzes Genre und mischt sich querbeet durch; am besten ist der Hintergrund als „gruslig-unterhaltsam“ zu beschreiben. Die bekannten Tunes und Soundeffekte der Reihe sind natürlich ebenfalls vorhanden und erfreut das Herz der Fans. Auch die Sprachausgabe von I. Gidd und Luigi trifft die Stimmung perfekt, auch, wenn das Gebrabbel überbordend sein mag. Zu guter Letzt noch ein paar Worte zur Steuerung: Grundsätzlich lässt sich Luigi’s Mansion 2 HD sehr gut spielen. Doch das ewige Erforschen der einzelnen Missionsumgebungen und das im späteren Spielverlauf immer hektischere Gameplay zeigt dann die Grenzen des Handlings auf. Zu hölzern und unflexibel bewegt sich der Charakter, und gerne saugt ihr dann am Ziel vorbei. Hier noch ein Vergleich der 3DS-Version mit Nintendo Switch: