Trailer zu Spider-Man Remastered: Das kann die PC-Version

Sony Interactive Entertainment hat die PC-Funktionen für Marvels Spider-Man Remastered vor der Veröffentlichung bestätigt.

Spider-Man Remastered am PC: Mächtig

Mike Fitzgerald, Core Technology Director von Insomniac Games, erläuterte die PC-Funktionen in einem PlayStation-Blogbeitrag, begleitet von einem neuen Trailer, der gleich unten zu sehen ist. Die überarbeitete Version von Spider-Man wird von Nixxes entwickelt, die Sony letztes Jahr erworben hat, und wird am 12. August 2022 für den PC veröffentlicht. Vorbestellungen sind schon jetzt über Steam und den Epic Games Store möglich. Übrigens: Spider-Man Miles Morales (zu unserem Test) wird später in diesem Jahr auch für den PC veröffentlicht – das war bereits bekannt.