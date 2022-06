State of Play: Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales kommen auf den PC

Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales werden noch 2022 auf den PC kommen – dies hat Sony angekündigt.

Mehr über die beiden Spider-Man-PC-Spiele

Die überarbeitete Version des ersten Teils, die während des State of Play von Sony enthüllt wurde, wird von Nixxes entwickelt und am 12. August 2022 auf dem PC erscheinen. Das Game rund um Miles Morales wird im Herbst 2022 starten, sagte Sony. Zudem fügte Ryan Schneider, Head of Franchise Strategy & Studio Relations, Inomniac Games, hinzu: “Wir sind unserem PlayStation Studios-Partnerstudio Nixxes Software dankbar, dass es Marvels Spider-Man Remastered und Marvels Spider-Man: Miles Morales für PC vollständig optimiert hat. Unser Produktionsteam war begeistert von Nixxes’ kollaborativem Geist und Engagement für Qualität. Wir sehen viel von uns selbst, wenn wir mit Nixxes arbeiten.“

Jurjen Katsman, Gründer und Senior Director of Development von Nixxes, sagte über die Arbeit an dem Projekt: “Ich freue mich sehr über unsere Zusammenarbeit mit Insomniac an der Spider-Man-Serie von Marvel, die gemeinsame Unterstützung zwischen unseren Teams und ihr Engagement für Qualität ist vor allem inspirierend.“ Weitere technische Daten wurden nicht bekannt gegeben, aber Insomniac bestätigte, dass es sich um die Vollversionen beider Spiele handeln wird. Marvel’s Spider-Man erhielt mehrere DLC-Stücke, darunter neue Story-Inhalte. Das bedeutet glücklicherweise, dass man mit der PC-Fassung die Komplettversion erhalten wird. Super!