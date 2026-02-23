Tony’s Chocolonely Vollmilch Rice Crisp Karamell: Neue Sorte ab sofort erhältlich

Naschkatzen aufgepasst – es gibt wieder etwas neues im Tony’s Chocolonely Regal: die neue Schokolade Vollmilch Rice Crisp Karamell – ein Knaller für alle, die Knuspern und Karamell lieben.

Diese Schokolade bringt alles mit, was man sich wünschen kann: crispy Puffreis, klebrige Karamellstückchen und natürlich unvergleichlich leckere, chunky Vollmilchschokolade. Wie bei allen Tony’s Sorten wird sie aus den besten Kakaobohnen – fair und ohne Ausbeutung – hergestellt.

Aber Achtung: So lecker wie sie ist, so schnell ist sie auch weg! Erhältlich ist sie in Österreich bei Interspar, MPreis (nur jetzt!) und natürlich im Tony’s Chocolonely Webshop; UVP 4,49 €.