Tirler – Dolomites Living Hotel: Energie tanken mit tollen Angeboten

Raus aus dem Alltag, rauf auf die Alm. Auf der größten Hochalm Europas, der Seiser Alm, dreht sich im Sommer alles ums Wandern, Bergsteigen und Klettern, ums Laufen und Radfahren. Die einzigartige Landschaft rund um das UNESCO Welterbe Dolomiten lädt zum Outdoor-Genuss in einer unvergleichlich prachtvollen Natur. Weite Almwiesen, grandiose Berggipfel wie Schlern, Lang- und Plattkofel sowie Rosengarten und 300 Sonnentage im Jahr – aufatmen, durchatmen, entspannen. Mittendrin liegt das Tirler – Dolomites Living Hotel. Nach den Vorgaben des ökologischen Bauens errichtet, passt sich das Öko-Resort optimal der Landschaft an. Es bietet Ruhe fern von Hektik und Verkehrslärm, Ursprünglichkeit mit sauberem Wasser, reiner Luft und traditionellen Südtiroler Gerichten. Und: Freiraum, um in der Natur Spaß zu haben, aktiv zu sein und neue Kräfte zu schöpfen.

SPA auf der Alm

Wer Körper und Geist in Einklang bringen möchte, ist in dem rund 800 m² großen Curasoa SPA des Hotel Tirler in den besten Händen. Hier kann man im angenehm warmen Wasser des Schwimmbads seine Kreise ziehen, in der Sauna entspannen, in der Energiegrotte die Batterien aufladen oder sich mit diversen Anwendungen verwöhnen lassen. Eine eigene Kosmetiklinie aus heimischen, natürlichen Zutaten – Arnika- oder Zirmöl, Südtiroler Quarzit und Tirler Bergquellwasser – machen die SPA-Anwendungen besonders exklusiv. Ergänzend zu dem Wellness-Angebot bietet das Curasoa SPA maßgeschneiderte Behandlungen durch einen professionellen Physiotherapeuten an, um Verspannungen und tiefsitzende Blockaden zu lösen.

Sich glücklich essen

Die enge Verbundenheit des Hauses mit der Natur spiegelt sich auch in der Genussküche wider. Aus hochwertigen, einheimischen Bioprodukten zaubert das Küchenteam eine innovative und natürliche Feinschmeckerküche. Die Gerichte werden nach den Vorgaben des positive eating zubereitet, welches die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen vor Augen hat. Ideal ist dieser Ansatz nicht zuletzt für all jene, die unter Allergien und Unverträglichkeiten leiden. Täglich kommen Gäste des Hauses in den Genuss eines Fünf-Gänge-Gourmetdinners oder wählen aus über 50 Gerichten à la carte. Am Frühstücksbuffet finden sich nebst vielen Köstlichkeiten auch glutenfreies Brot und Gebäck, laktosefreie und Soja-Milch, laktosefreie Käsesorten, Bio-Ziegenjoghurt und viele weitere Spezialitäten. Gesunde und sorgsam ausgewählte Zutaten sind das Um und Auf der Genussküche im Hotel Tirler. Auch ein Blick in den Weinkeller lohnt sich. Dort stehen nicht weniger als 270 verschiedene Weine aus Südtirol und Italien zur Verkostung bereit.

Gesund wohnen

Im Tirler – Dolomites Living Hotel wird alles Mögliche getan, um dem Gast ein maximal gesundes Lebensumfeld zu bieten. Die Zimmer sind mit dem Holz der Lärche und der Zirbenkiefer ausgestattet. Die ätherischen Öle des Südtiroler Holzes beruhigen, senken die Herzfrequenz und garantieren Entspannung und guten Schlaf. Ein unvergleichliches Raumklima erzeugen Fußböden aus Eichendielen und die beheizten Lehm- und Kalkwände. Von Netzfreischaltern bis zu Spezialkissen, von der Bio-Kräutersauna aus lokalen Hölzern bis hin zu von Tageslicht durchfluteten Räumen steht das gesamte Hotel im Zeichen von Green Living. Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Die Auszeichnungen, die das Tirler für sein Konzept erhielt, unterstreichen die Konsequenz der Umsetzung: Green Travel Award, Best Sleep Hotel Zertifikat, World Luxury Hotel Award. In der Höhenlage, in der sich das Naturhotel befindet, haben Pollen und Hausstaubmilben keine Chance.

Draußen sein in einer einzigartigen Landschaft

Was gibt es im Sommer Schöneres, als in der Natur Energie zu tanken? 350 Kilometer Wanderwege führen vom Hotel Tirler zu den großen und kleinen Sensationen der Bergnatur. Familien und Genusswanderer schöpfen ebenso aus dem Vollen wie Gipfelstürmer. Mountainbiken, E-Biken, Walken und Laufen, Gleitschirmfliegen und Schwimmen, Golf und Klettern – Outdoorsport nach jeder Façon ist inmitten des UNESCO Weltnaturerbes Dolomiten Programm. Am 18-Loch-Golfplatz Seis am Schlern sind die Golfspieler in ihrem Element. Moderne Mountainbikes und E-Bikes können im Tirler ausgeliehen werden. Nach dem Berggenuss nehmen Hotelgäste gerne in der VIP-Lounge Platz, um die Schönheiten dieser Region auf sich wirken zu lassen.

