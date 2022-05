tink startet Muttertagsaktion – smarte Helfer, um Danke zu sagen

Der Smart Home-Spezialist tink hat nun eine neue Aktion. Am 8. Mai ist Muttertag, und wie könnte man besser Danke sagen als mit einem Helferlein?

Über die Muttertags-Aktion von tink

Sie stehen uns in jeder Lebenssituation smart zur Seite, helfen mit liebevoll ehrlichen Tipps und sind die Schulter an die wir uns lehnen, wenn es mal schwierig wird. Am 8. Mai werden die wahren Heldinnen des Alltags gefeiert – unsere Mütter und Mutterfiguren. Diesen eine Freude zu machen und einfach nur Danke zu sagen ist mit den Geschenkideen von tink ein Kinderspiel. Jährlich im Mai lassen wir sie hochleben: Die Mamas, Omas und all die anderen wunderbaren Frauen, die das Leben ihrer Liebsten zum absoluten Highlight machen. Wer nicht nur am Muttertag Danke sagen möchte, schenkt heuer smarte Tools von Google, die den Alltag auch an allen anderen Tagen im Jahr praktischer und entspannter gestalten. Die besten Muttertags-Angebote von Google gibt es jetzt auf tink.at.

Alles im Blick: Google Nest Hub-Duo

Alle verbundenen Geräte sichtbar an einem zentralen Ort – dank dem Google Nest Hub (zu unserem Test) ist dies bereits Teil jedes smarten Heims. Im Doppelpack überzeugen die kompakten smarten Bildschirme als Unterstützer im Alltag, egal ob in der Küche oder im Schlafzimmer. Der integrierte Google Assistant hilft, um gut organisiert durch den Tag zu kommen. Am Schreibtisch erinnert der Hub als digitaler Bildschirm an schöne Momente mit den Liebsten, am Nachttisch fungiert er mittels Motion Sense als Schlaf-Analytiker und besteht zudem noch aus über 50 Prozent recycelten Materialien. Das Google Nest Hub (2. Generation) 2er-Pack – Smart Display mit Sprachsteuerung ist ab sofort zu einem Aktionspreis von 109,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Hallo? Über die Google Nest Doorbell

Die intelligente Doorbell unterscheidet zwischen Paketen, Personen und Fahrzeugen und kann so spezifische Benachrichtigungen direkt ans Smartphone schicken. Eine gestochen scharfe Sicht auf den Besuch gibt es dank HDR-Videostreaming auch bei Nacht. Reagieren kann man so von überall – egal wann, egal wo. Die Google Nest Doorbell wird mit einem Akku betrieben, weshalb lästige Montagen und störende Kabel zu keinem Problem werden. Der Google Nest Doorbell (mit Akku) + Google Nest Hub (2. Generation) ist ab sofort zu einem Aktionspreis von 209,00 Euro (statt 299,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Livestream für zu Hause mit der Nest Cam

Innerhalb kürzester Zeit alles im Blick haben. Die Google Nest Cam bietet einen Rund-um-die-Uhr-Livestream. Funktionen wie “Sprechen und Hören” ermöglichen selbst vom Restaurant aus über die Kamera zu kommunizieren. Auch an Sicherheit mangelt es mit dieser smarten Lösung niemandem. Möchte man über Bewegungen im Eingangsbereich benachrichtigt werden, lässt sich ohne großen Aufwand dieser als Alarmbereich einrichten. Ein smarter Allrounder in Sachen Sicherheit und Überblick. Das Google Nest Cam (Indoor, mit Kabel) 2er-Set – WLAN Kamera ist ab sofort zu einem Aktionspreis von 159,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über Google Nest Audio und Nest Mini

Ob Sound-Enthusiast oder Smart-Home-Freund, mit dem Google Nest Audio Stereo-Set und Google Nest Mini (zu unserem Test) bleibt kein Wunsch offen. Der kristallklare Sound erfüllt jeden Raum bis in alle Winkel und lässt so das Eintauchen in eine andere Welt zum Kinderspiel werden. Drei integrierte Mikrofone und das geballte Wissen des Google Assistants stehen einem mit nur einer Frage zur Verfügung. Und wie schon bei Google Nest Mini werden auch für Google Nest Audio mehrheitlich recycelte Kunststoffe verwendet. Einfach vorbildlich. Der Google Nest Audio Stereo-Set und Google Nest Mini ist ab sofort zu einem Aktionspreis von 139,95 Euro (statt 199,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Weiterführende Informationen und spannende Muttertagsangebote findet ihr gleich hier unter diesem Link!