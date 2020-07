Thronebreaker: The Witcher Tales ist ab sofort auf iOS verfügbar!

Mit Thronebreaker: The Witcher Tales (hier geht’s zur offiziellen Website) kommt das nächste hochkarätige Spiel auf iOS. Ab sofort kann das Game im App Store gekauft werden, lest hier mehr!

iOS kann sich vor guten Veröffentlichungen kaum mehr retten: Nach Slay the Spire (zum Test) und der Ankündigung, dass Divinity: Original Sin 2 auf das iPad kommt, ist nun auch CD PROJEKT mit Thronebreaker: The Witcher Tales an der Reihe.

Über Thronebreaker

Euch erwartet ein Einzelspieler-Rollenspiel von CD PROJEKT in der Welt von The Witcher, das storylastige Erkundung mit einzigartigen Rätseln und rundenbasierten Schlachten kombiniert. Richtig, hier spielt ihr Gwent – und die PC-Version haben wir bereits getestet! Ihr schlüpft in die Rolle von Königin Meve von Lyrien und Riva, die sich aufgrund einer drohenden Invasion durch Nilfgaard gezwungen sieht, den Kriegspfad zu beschreiten. Um eine Chance gegen ihre Feinde zu haben, muss Meve eine mächtige Armee vereinen, indem sie sich auf eine dunkle Reise voller Zerstörung und Rache begibt. Trailer gefällig?