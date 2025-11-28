The Witcher 4 kommt nicht zu The Game Awards 2025

Fans von The Witcher, die hoffen, dieses Jahr bei den Game Awards einen Trailer für das vierte Spiel zu sehen, sollten ihre Erwartungen anpassen.

Kein The Witcher 4 heuer

CD Projekt Co-CEO Michał Nowakowski veröffentlichte am Mittwoch eine Nachricht, in der er seine Dankbarkeit darüber zum Ausdruck brachte, dass The Witcher 4 in der Kategorie der am meisten erwarteten Spiele nominiert worden war, warnte aber davor, dass weder es noch ein anderes CD-Projekt-Spiel während der Show auftreten würde. „Ich freue mich sehr, dass The Witcher 4 bei den Game Awards in der Kategorie „Am meisten erwartetes Spiel“ nominiert wurde“, schrieb er. „Vielen Dank an alle, die bereits abgestimmt haben – Ihre Unterstützung bedeutet uns sehr viel. Wir werden dieses Jahr keine neuen Inhalte zu TGA bringen, aber wir freuen uns wie immer darauf, die Show zu sehen und zusammen mit euch allen die großartige Nacht dieser erstaunlichen Branche zu feiern.“ CD Projekt hat zuvor erklärt, dass sich The Witcher 4 in der Produktionsphase befindet, und hat bereits eine Veröffentlichung im Jahr 2026 ausgeschlossen.

„Wie wir bereits erwähnt haben, befindet sich The Witcher 4 in der Produktionsphase im großen Umfang. Wir geben keine Details zum Zielveröffentlichungsdatum bekannt, daher gibt es keinen Zeitpunkt, auf den ich mich bei der Beantwortung einer solchen Frage beziehen könnte. Das Einzige, was wir kommentieren, ist, dass wir nicht im Jahr 2026 starten, und wir gehen normalerweise auch nicht auf Einzelheiten in Bezug auf technische oder Designfragen ein. Ich würde sagen, dass in diesem Bereich mit The Witcher 4 nichts Außergewöhnliches passiert – es ist nur eine Produktion in vollem Umfang, die in ihrem Tempo voranschreitet, wie in unseren internen Plänen. Ich denke, das ist das alles, was wir sagen können.“ Im Juni veröffentlichte CD Projekt ein Video einer Tech-Demo, von dem es sagte, dass es repräsentativ dafür sei, wie The Witcher 4 auf einer PS5-Basiskonsole aussehen wird, aber das Spiel selbst nicht zeigte.