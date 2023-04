The Whale: Oscar-Film mit Brendan Fraser ab 28.4.2023 im Kino

Oscar-Film-Fans aufgepasst – The Whale mit Brendan Fraser in der Hauptrolle startet hierzulande am 28.4.2023 im Kino.

Worum geht’s?

Oscar®-gekrönt: Brendan Fraser gibt im neuen Film von Darren Aronofsky (BLACK SWAN, THE WRESTLER) ein überwältigendes Comeback. THE WHALE erzählt die Geschichte des zurückgezogen lebenden Lehrers Charlie, der einen letzten Versuch unternimmt, sich nach langer Zeit mit seiner Tochter zu versöhnen. Ein beeindruckender und zutiefst bewegender Film über die menschliche Suche nach Liebe und die Kraft der Vergebung.