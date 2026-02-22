The Transformers: The Movie: Hasbro feiert 40 Jahre Jubiläum mit der Apology Tour
Hand aufs Herz: Habt ihr das Trauma von 1986 jemals ganz überwunden? Damals flimmerte The Transformers: The Movie (hierzulande bekannt als Der Kampf um Cybertron) über die Leinwände und hinterließ eine ganze Generation von Fans fassungslos. Der Grund: Der tragische Filmtod von Optimus Prime im Duell gegen Megatron. Dass wahre Führung manchmal das ultimative Opfer verlangt, war eine Lektion, auf die damals wohl niemand vorbereitet war.
Heute, vier Jahrzehnte später, ist der Kultstatus des Zeichentrickklassikers ungebrochen. Um dieses Jubiläum gebührend zu würdigen – und vielleicht ein wenig Wiedergutmachung zu leisten – startet Hasbro nun die offizielle „1986 Apology Tour“. Ein ganzes Jahr lang könnt ihr gemeinsam mit anderen Enthusiast:innen in Erinnerungen schwelgen, heilen und bei speziellen Events sowie Filmvorführungen das Vermächtnis der Autobots feiern. Kleiner Tipp: Packt die Taschentücher lieber vorsichtshalber ein.
Das erwartet euch im Jubiläumsjahr
Alyse D’Antuono von Hasbro bringt es auf den Punkt: Es geht darum, danke zu sagen für 40 Jahre Treue und Leidenschaft. Damit die Entschuldigung auch wirklich greifbar wird, dürft ihr euch auf eine massive Palette an Highlights freuen:
- Die 1986 Apology Tour: Ein interaktives Erlebnis für alle Fans, die den Verlust des Anführers der Autobots bis heute spüren. Im Rahmen von Fan-Events wird das geteilte Trauma spielerisch aufgearbeitet.
- Exklusive Sammlerstücke: Ihr könnt euch erstmals eine hochwertige elektronische Replik der Matrix of Leadership sichern. Zudem wird die Studio Series um Charaktere wie Shockwave, Skywarp und Astrotrain erweitert.
- Livestreams & Vorbestellungen: Haltet euch bereit – die neuen Produkte werden in speziellen Livestreams präsentiert. Ihr dürft euch auf Charaktere freuen, die ihr liebt, ganz ohne böse Überraschungen in der Handlung. Die Vorbestellungen starten bereits Mitte Februar.
- Starke Partnerschaften: Eine einfache Entschuldigung reicht Hasbro nicht aus. Gemeinsam mit Partnern wie Skybound Entertainment, Super7 und Threezero entstehen weitere Sammlerstücke und Geschichten, die das Transformers-Universum erweitern.
Ob ihr nun mit Optimus Prime aufgewachsen seid oder die Faszination für die Verwandlungskünstler gerade erst entdeckt: Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der Matrix. Ihr dürft gespannt sein, welche weiteren „More Than Meets The Eye“-Überraschungen in den kommenden Monaten noch enthüllt werden.