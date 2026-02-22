The Transformers: The Movie: Hasbro feiert 40 Jahre Jubiläum mit der Apology Tour

Hand aufs Herz: Habt ihr das Trauma von 1986 jemals ganz überwunden? Damals flimmerte The Transformers: The Movie (hierzulande bekannt als Der Kampf um Cybertron) über die Leinwände und hinterließ eine ganze Generation von Fans fassungslos. Der Grund: Der tragische Filmtod von Optimus Prime im Duell gegen Megatron. Dass wahre Führung manchmal das ultimative Opfer verlangt, war eine Lektion, auf die damals wohl niemand vorbereitet war.

Heute, vier Jahrzehnte später, ist der Kultstatus des Zeichentrickklassikers ungebrochen. Um dieses Jubiläum gebührend zu würdigen – und vielleicht ein wenig Wiedergutmachung zu leisten – startet Hasbro nun die offizielle „1986 Apology Tour“. Ein ganzes Jahr lang könnt ihr gemeinsam mit anderen Enthusiast:innen in Erinnerungen schwelgen, heilen und bei speziellen Events sowie Filmvorführungen das Vermächtnis der Autobots feiern. Kleiner Tipp: Packt die Taschentücher lieber vorsichtshalber ein.

Das erwartet euch im Jubiläumsjahr

Alyse D’Antuono von Hasbro bringt es auf den Punkt: Es geht darum, danke zu sagen für 40 Jahre Treue und Leidenschaft. Damit die Entschuldigung auch wirklich greifbar wird, dürft ihr euch auf eine massive Palette an Highlights freuen: