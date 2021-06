The Seven Deadly Sins Season 5 Netflix-Start am 28.6.2021

Nach dem Ende von The Seven Deadly Sins Season 4 (Kaiserlicher Zorn der Götter), warten die Fans weltweit auf den The Seven Deadly Sins Season 5 Netflix Start, der unmittelbar bevorsteht? Laut der Demnächst-Rubrik auf Netflix Trailer soll die finale Staffel, die unter dem Beinamen Dragon’s Judgement an den Start geht – nach dem TV-Debüt in Japan Anfang des Jahres in wenigen Tagen dem Streamingkatalog von Netflix hinzugefügt werden. Insofern müsste die Fangemeinde von Meliodas und den anderen Todsünden nur mehr ein paar Tage auf die nächste Staffel des Erfolgsanimes warten. The Seven Deadly Sins Season 5 Teaser