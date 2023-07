The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Teil 2 erscheint am 8.8.2023 auf Netflix

Gute Nachrichten für die Fans des The Seven Deadly Sins Franchises – nach dem Streamingstart von Teil 1 im Dezember 2022 folgt The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Teil 2 am 8.8.2023. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Worum geht’s?

Seit der Schlacht mit dem Dämonenclan sind 14 Jahre ins Land gezogen. Im befriedeten Königreich Liones versucht Prinz Tristan, seiner übermächtigen Kräfte Herr zu werden: der Kräfte des Dämonenclans von seinem Vater Meliodas, der als Todsünde des Zorns und Anführer der Seven Deadly Sins diente, und der Kräfte des Göttinnenclans seiner Mutter Elizabeth.

Derweil wird die Bedrohung, die vom einstigen Heiligen Krieger und Mitglied der Plejaden des azurblauen Himmels, Deathpierce, ausgeht, Elizabeth immer gefährlicher. Um seine Mutter, die mit einem Fluch belegt ist, zu retten, verlässt Tristan das Königreich und reist nach Edinburgh, wo Deathpierce sein Schloss hat. Als Tristan unterwegs auf ein paar Probleme stößt, wird er von Lancelot, Bans Sohn, dem besten Freund und Rivalen seines Vaters Meliodas gerettet. Wie können Tristan und Lancelot mit ihren verschiedenen Charakteren und Kampfstilen Deathpierce besiegen, der über den Stab des Unheils verfügt?