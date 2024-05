The Rogue Prince of Persia (PC): Launch-Trailer und OUT NOW im Early Access

Nachdem das Veröffentlichungsdatum um ein paar Wochen verschoben wurde, ist The Rogue Prince of Persia kurze Zeit nach seiner Ankündigung nun im Early Access verfügbar.

Um dies zu feiern, hat das Team von Evil Empire einen neuen Launch-Trailer für The Rogue Prince of Persia veröffentlicht, den wir uns unten ansehen können. “Zwischen Plattformer und akrobatischem Kampf – spielt als Prinz von Persien selbst in unserem neuen Action-Plattformer Roguelite”, heißt es in der Beschreibung des Trailers. “Kämpfen Sie immer wieder durch die Hauptstadt mit einem Ziel – finden Sie einen Weg, Persien vor einer Hunneninvasion zu retten, die dunkle schamanische Magie ausübt”.

The Rogue Prince of Persia ist eine neue Version des Franchise von Evil Empire, dem Studio, das die verschiedenen Erweiterungen für das beliebte Metroidvania Dead Cells unterstützt und veröffentlicht hat. Der Titel sollte ursprünglich am 14. Mai veröffentlicht werden, wurde aber aufgrund des Erfolgs von Hades 2 verschoben. Das neue Roguelite ist jetzt im Early Access auf dem PC über Steam verfügbar, wo es derzeit 10 % Rabatt gibt. Zum Zeitpunkt des Schreibens gibt es kein festgelegtes Veröffentlichungsdatum für das Spiel auf der Konsole. Holt ihr es euch?