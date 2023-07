The Rising of the Shield Hero Staffel 2 erscheint ab 22.9.2023 auf DVD und Blu-ray

Gute Nachrichten für die Fans von Naofumi – Crunchyroll veröffentlicht voraussichtlich ab September dieses Jahres The Rising of the Shield Hero Staffel 2 auf DVD und Blu-ray in zwei Volumes.

Worum geht`s?

Naofumi, der Held des Schilds, wurde von Königin Mirellia als Belohnung für seine Taten zum Fürsten von Raphtalias Heimatdorf ernannt. Dort bereitet er sich und seine Begleiterinnen Raphtalia, Filo und Rishia auf die nächste Welle vor, als ein Schwarm von Fledermausmonstern den Ort angreift. Dabei wird der Countdown bis zur nächsten Welle angehalten. Von der Königin ins Schloss beordert, erfahren die vier Heiligen Helden, dass die Monster nur Vorboten einer sehr viel größeren Bedrohung sind: Die legendenumwobene Geisterschildkröte ist wiedererwacht und hinterlässt auf dem Weg durch ihr Land viele Tote. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie das Königreich Melromac erreicht. Die drei Helden Motoyasu, Ren und Itsuki wollen sich jedoch nicht für die Verteidigung des Landes einspannen lassen, da die neue riesenhafte Bedrohung nicht durch eine Welle hervorgebracht wurde – und so verpflichtet sich Naofumi zu einer schier unlösbaren Aufgabe …

Was dieser Isekai im Schilde führt? Auch Staffel 2 wartet mit packender Unterhaltung dank dunkel strahlender Helden, gewiefter Charaktere und einer mitreißenden Story auf!

Die erste Folge könnt ihr euch hier als Vorgeschmack ansehen: