The Rising of the Shield Hero Season 3 startet im Oktober 2023

Die Anime Spring Season 2023 ist im vollen Gange und schon gibt es hochkarätige Ankündigungen für die Anime Fall Season 2023 – Crunchyroll verkündete nun feierlich, dass The Rising of the Shield Hero Season 3 im Oktober dieses Jahres im Simulcast startet. Dazu gibt’s auch einen brandneuen Trailer, der schon jetzt Lust auf den Herbst macht. Seht selbst: