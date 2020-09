The Pleasure Principle Staffel 1 ab 5.11.2020 auf DVD und Blu-ray

Europäische Serien werden nicht erst seit Dark oder Haus des Geldes immer beliebter – am 5.11.2020 erscheint mit The Pleasure Principle Staffel 1 ein echter Thriller-Blockbuster, der in Osteuropa gedreht und produziert wurde. Die 1. Staffel des 10-teiligen internationalen High-End Thrillers ist mit Karel Roden („Die Bourne Verschwörung“), Malgorzata Buczkowska („I Am You“) und Stipe Erceg („Der Baader Meinhof Komplex“) erstklassig besetzt. Durch ihre überzeugende schauspielerische Leistung heben sie die Serie auf eine Stufe wie Der Pass, True Detective, Mindhunter und The Killing.

Worum geht’s?

3 Morde, 3 Länder: 3 Ermittler auf der Jagd nach einem psychopathischen Serienmörder. In den drei Städten mit einer ruhmreichen Vergangenheit, Odessa, Warschau und Prag werden innerhalb weniger Tage drei junge Frauen ermordet, die alle die gleichen brutalen Gewaltspuren aufweisen.

Die Ermittler vermuten, dass die drei Morde miteinander in Verbindung stehen. Doch die Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren, dem ukrainischen Polizisten Serhij Franko, der polnischen Kriminalpolizistin Maria Sokolowska und dem tschechischen Kriminaldetektiv Viktor Seifert gestaltet sich kompliziert, da alle drei auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen haben.

Serhij hat eine bewegte Vergangenheit, Maria kämpft um ihre Position in einer männlich dominierten Polizeibehörde und der erfahrene tschechische Detektiv Viktor muss den Vorruhestand verschieben. Dennoch erkennen sie bald, dass sie es mit einem geistesgestörten Serienmörder zu tun haben, der auf internationaler Ebene operiert. Aber was verbindet Odessa, Warschau und Prag?