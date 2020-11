The Pathless Test (Arcade): Erforschung im Flow-Zustand

So erforscht ihr vernebelte Wälder voller Geheimnisse, löst Rätsel in verlassenen Ruinen und stellt eure Fähigkeiten in Kämpfen auf die Probe. Hier geht es um nichts weniger als das Schicksal der Welt – auf der offiziellen Website steht es immerhin so geschrieben! Übrigens ist The Pathless nicht nur auf Apple Arcade erhältlich, sondern auch auf PC, PlayStation 4 und PlayStation 5. Besonders interessant: Wenn ihr die PS5-Version über den PlayStation Store kauft, könnt ihr die PS4-Version kostenfrei herunterladen. Hier der Launch Trailer zum Spiel für euch:

In The Pathless übernehmt ihr die Kontrolle der Jägerin. Die Macher von ABZU ( hier geht es zum Review ) stecken euch in die Haut einer Bogenmeisterin, die auf eine mystische Insel reist. Euer Ziel ist ein ziemlich hehres: Es geht darum, die Welt von einem Fluch der Dunkelheit zu befreien. So müsst ihr nicht nur diese Insel bereisen, sondern auch eine Verbindung zu eurem Adler-Begleiter aufbauen. Nach und nach jagt ihr Geister und befreit Zonen vom Bann der Dunkelheit, doch ihr solltet darauf achten, nicht selbst zur Gejagten zu werden!

Mit The Pathless erwartet uns ein spannendes Exploration-Abenteuer. Warum Geschwindigkeit hier eine Rolle spielt, lest ihr im Review!

So spielt sich The Pathless

Wie auch ABZU kommt dieser Titel ohne große Worte aus. Nach einer kurzen Einführung steckt ihr schon in der Haut der Jägerin, und ihr könnt euch aufmachen, um die Umgebung rund um euch zu erkunden. Zu diesem Zweck stehen euch so manche Werkzeuge in The Pathless zur Verfügung, wie etwa eine Ansicht, die euch in einer blau-weißen Monochrom-Ansicht die nächsten Ziele zeigt. Wenn ihr wisst, wo ihr etwas zu befreien habt, macht es das Spielen schon viel leichter! Nicht nur das, es schweben auch verschiedene Ziele für euren Bogen herum. Also lauft ihr wahlweise im Schritttempo oder im Vollsprint, und schießt auf diese Ziele.

Wenn ihr so ein Ziel trefft, bekommt ihr schubweise einen Haufen Ausdauer zurück – und so ergibt sich schnell ein Flow-Gefühl im Game! Ihr rast also von A nach B, was ungewöhnlich viel Spaß macht, und erledigt eure Aufgaben. Keine Sorge: Sterben könnt ihr in The Pathless nicht, allerdings müsst ihr, wenn ihr eine Niederlage erleidet, euch um euren Adler kümmern. So wie beim erstmaligen Kennenlernen streichelt und putzt ihr ihn in einem Minispiel, und danach seid ihr schon wieder für den nächsten Versuch gerüstet! Der Adler stellt aber nicht nur euer „Leben“ dar, sondern kann euch ebenso bei der Erforschung helfen. Seht selbst:

Was ist zu tun?

Während ihr also Embleme von Gottheiten sucht, legt ihr ganz schöne Wegstrecken auf der Insel zurück. Dadurch erkundet ihr wie von selbst eure Umgebung, und manchmal müsst ihr auch Rätsel lösen. Diese können schon mal variieren – mal müsst ihr euch einfach nur auf einen Schalter stellen, um ein Gitter anzuheben, und oft werdet ihr schon mehr gefordert. Spätestens, wenn ihr mehr als zwei Gewichte zu manipulieren habt, kann es schon mal zu einer Nachdenkpause kommen! Glücklicherweise hilft euch euer Adler beim Rätseln, was die reine Muskelkraft angeht.

Eine Geschichte hat es ebenso in The Pathless geschafft, so müsst ihr in Wahrheit eine Entität namens Gottmörder davon abhalten, zum ultimativen dunklen Gott zu werden. Kein Stress also – der Einsatz könnte höher nicht sein! Allerdings hängt hier viel von der Story auch mit der Erkundung zusammen. Da und dort liegen nämlich Notizen oder sonstige interessante Punkte verstreut, die ihr beim Interagieren mitbekommt. So gibt es immer wieder Bruchstücke von Erinnerungen zu lesen, die – miteinander verbunden – viel Sinn ergeben und so den Plot des Spiels bereichern.

Die Technik des Spiels

Das Herzstück von The Pathless ist zweifelsohne der Artstyle in Verbindung mit der flüssigen Animation. Während das bei anderen Titeln nicht ganz zu einer guten Wertung reicht, ist das hier ein Stück Spielgefühl: Es macht richtig Laune, durch die Umgebungen zu sausen, und in den Rätselpassagen fehlt euch der Geschwindigkeitsraus dann sogar ein wenig. Zu hervorheben ist auch der prächtig animierte Adler, da hat sich das Team von Giant Squid wirklich selbst übertroffen! Optisch müsst ihr es halt mögen, in ähnlichen Umgebungen herumzulaufen, die Abwechslung folgt erst, wenn ihr schon eine Weile gespielt habt.

Soundtechnisch liegt die Stimmung ganz klar auf den Umgebungen. Je nachdem, wo ihr euch befindet, rauscht euch entweder der Wind um die Ohren, oder ihr hört aus der Ferne, wie steter Tropfen den Stein höhlt. Da kommt so richtig Flair auf, und das macht The Pathless schon richtig gut! Die Steuerung auf einem iPad lässt sich entweder über einen Controller oder den Touchscreen bewerkstelligen. Beide Varianten funktionieren super, und am Handling lag es nicht, wenn ich irgendwo nicht weitergekommen bin. Die Sprünge sind anfangs unnatürlich hoch, zumindest fühlen sie sich so an – daran gewohnt ihr euch aber im Laufe des Spiels.