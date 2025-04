The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist ab sofort verfügbar!

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, das in Unreal Engine 5 vollständig neu aufgebaut wurde (wir berichteten bereits), bietet ein völlig neues Abenteuer.

Über The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

„The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered modernisiert das Spiel des Jahres 2006 mit brandneuen atemberaubenden Bildern und verfeinertem Gameplay“, heißt es in der Beschreibung des Spiels. „Jedes einzelne Asset im Spiel wurde von Grund auf neu erstellt“, behauptet der Entwickler Virtuos. Das Spiel wird auch eine vollständig reanimierte Lippensynchronisation enthalten, die auf den ursprünglichen Daten des Spiels basiert. Das Game enthält auch alle zuvor verfügbaren DLCs und Erweiterungen. „Erkunde die weite Landschaft von Cyrodiil wie nie zuvor und halte die Kräfte von Oblivion davon ab, das Land in einem der größten RPGs aller Zeiten von den preisgekrönten Bethesda Game Studios zu überholen.“ Das Leveling-System des Spiels hat sich ebenfalls geändert, „inspiriert von Skyrim und anderen“. Neue Dialogzeilen wurden aufgenommen, und alle verschiedenen Rassen des Spiels haben jetzt einzigartige Stimmen.

Sprinten wurde ebenfalls zum Spiel hinzugefügt. Die gesamte Charakterfortbewegung wurde laut Virtuos von Grund auf neu gemacht. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered bietet laut der offiziellen Ankündigung eine verbesserte Benutzeroberfläche, feindliche Level-Skalierung, 4K-Auflösung, butterweiche 60 fps und mehr – wie atemberaubende Grafik-Upgrades, teilweise dank Studio Virtuos. Die lila Schmetterlinge der Shivering Isles sehen jetzt aus, als wären sie aus Buntglas. Das Game ist ab sofort für PC via Steam, Xbox Series X|S (einschließlich Game Pass) und PlayStation 5 verfügbar. Eine Deluxe Edition des Spiels wurde neben der normalen Version auch veröffentlicht. Die Deluxe Edition von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wird Boni wie zusätzliche Waffen und Pferderüstungen enthalten. Die Pferderüstung ist eine Anspielung auf das Pferderüstungs-DLC-Paket für das Originalspiel, das zu einem langlebigen Meme in der Gaming-Community wurde.