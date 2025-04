Hier ansehen: Bethesda enthüllt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered um 17 Uhr

Nach Monaten von Gerüchten und durchgesickerten Screenshots wird The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered heute um 17 Uhr enthüllt.

Über The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Diese Enthüllung wird auf Bethesdas YouTube- und Twitch-Kanälen stattfinden. Aufgrund früherer Berichte ist es auch wahrscheinlich, dass die Enthüllung bekannt gibt, dass das Spiel am selben Tag veröffentlicht wird. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ist Berichten zufolge ein komplettes visuelles Remake des Spiels und wird auch Gameplay-Updates enthalten. Eine bereits hochgeladene Präsentation mit dem Titel „Alles wird enthüllt werden…“ befindet sich derzeit auf dem YouTube-Kanal von Bethesda und kann ganz unten angesehen werden. Screenshots und Details des Spiels erschienen letzte Woche online. Die Bilder, darunter Screenshots, die das Originalspiel mit dem Remaster vergleichen, sowie die Werbegrafik für das Spiel, kursierten in den sozialen Medien nach einem Leck von einer Virtuos-Website.

Laut den Details, die von der Website durchgesickert sind, wird das alte neue RPG-Epos für PC, Xbox Series X|S (einschließlich Game Pass) und PlayStation 5 veröffentlicht. Eine Deluxe Edition des Spiels wird auch zusammen mit der normalen Version veröffentlicht, wie die bereits ins Internet entwischten Daten zeigen. Die Deluxe Edition von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wird Boni wie zusätzliche Waffen und Pferderüstungen enthalten. Die Pferderüstung ist eine Anspielung auf das Pferderüstungs-DLC-Paket für das Originalspiel, das zu einem langjährigen Meme in der Gaming-Community wurde. So oder so – heute ab 17 Uhr wissen wir dann endgültig mehr darüber Bescheid, was uns tatsächlich erwarten wird. Was haltet ihr von dieser Ankündigung – werdet ihr euch erneut nach Cyrodiil begeben?