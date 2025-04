So schön sieht The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered aus

Screenshots und Details von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sind online erschienen. Es soll zudem entgegen früherer Berichte noch im April erscheinen!

Über The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Die Bilder, die Screenshots enthalten, die das Originalspiel mit dem Remaster vergleichen, sowie die Werbekunst für das Spiel, kursieren in den sozialen Medien nach einem Leck von einer Virtuos-Website. Diese Bilder zeigen Vergleichsbilder aus dem Originalspiel und dem neuen Remaster. Laut der Website wird das Spiel den Titel The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered tragen und wird in Zusammenarbeit mit Bethesda entwickelt. Bethesda Dallas und Bethesda Rockville arbeiten zusammen mit Virtuos an dem Spiel. Das Reamster wird laut der Website für PC, PS5- und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht.

Eine Deluxe Edition des Spiels wird auch zusammen mit der normalen Version veröffentlicht. Die Deluxe Edition von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered wird Boni wie zusätzliche Waffen und Pferderüstungen enthalten. Die Pferderüstung ist eine Anspielung auf das Pferderüstungs-DLC-Paket für das Originalspiel, das zu einem langjährigen Meme in der Gaming-Community wurde. Virtuos wurde 2004 gegründet und ist einer der größten Spielehersteller der Welt. Es konzentriert sich auf die Unterstützung der Entwicklung großer Triple-A-Spiele oder die Bereitstellung bestehender Titel auf neue Plattformen.