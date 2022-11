The Crew 2 bekommt neue Wettereffekte mit Into The Storm

The Crew 2 gibt es schon eine Weile, wir haben es 2018 getestet – Ubisoft versorgt es noch immer mit kontinuierlichen Inhalts-Updates. Und nun zum Wetter! Mehr zu The Crew 2 In einem kürzlich veröffentlichten Tweet enthüllte die offizielle Twitter-Seite des Spiels den ersten Trailer für die Staffel 7 und kündigte das Veröffentlichungsdatum der neuen Saison an. Into The Storm ist die neue Staffel von The Crew 2, die dem Spiel neue Wettereffekte als herausragendste neue Funktion hinzufügt. Der Enthüllungstrailer zeigt Fahrten durch einen riesigen Tornado, der die Stadt erobert, ähnlich wie das stürmische Wetter von Forza Horizon 5, das von seinen Fans und auch von mir zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung gefeiert wurde. Es ist noch abzuwarten, ob während der Saison weitere neue Wettereffekte verfügbar sein werden, aber das Spiel bietet bereits regnerische und verschneite Regionen, je nachdem, wohin es euch verschlägt.

Be ready to face off the elements 🌪️ pic.twitter.com/Bzh3sZbLOY — The Crew 2 (@TheCrewGame) November 9, 2022