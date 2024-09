Testbericht: All-Suite Resort Oetz – Freiheit trifft auf Komfort

Lange darauf gewartet, endlich den Moment herbeigesehnt – und nun ist es soweit. Ein Urlaub im All-Suite Resort Oetz bedeutet, den Alltag hinter sich zu lassen und in eine Welt voller Freiheit und Entspannung einzutauchen. Hier gestaltet ihr eure Auszeit ganz nach euren eigenen Vorstellungen: frei von Zwängen, dafür mit unzähligen Möglichkeiten. Das All-Suite Resort verspricht ein Urlaubszuhause in den Alpen, inmitten der Natur und bietet den perfekten Rahmen dafür. Das All-Suite Resort in Oetz verspricht eine Kulisse, in der sowohl Abenteuerlustige als auch Erholungssuchende auf ihre Kosten kommen. Ob es euch auf die schneebedeckten Pisten zieht, ihr mit Wanderschuhen und Fernglas die Tierwelt erkunden wollt oder euch die Tiroler Köstlichkeiten auf der Zunge zergehen lassen möchtet – hier habt ihr die Freiheit, euren ganz persönlichen Urlaubstraum zu leben. Egal, wofür ihr euch entscheidet: Das Resort vereint Outdoor-Action und Indoor-Luxus auf höchstem Niveau. Zu Beginn unserer Reise hat uns das Wetter zunächst herausgefordert – von sommerlichen 30 Grad in der vorherigen Woche hatten wir einen spontanten winterlichen Kälteeinbruch. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen für einen sportlichen Aktivurlaub – oder so möchte man meinen. Der Freude das All-Suite Resort in Oetz und das Ötztal kennenzulernen, hat das aber keinen Abbruch getan. Zwar war es zum Schwimmen außerhalb des beheizten Pools für unseren Geschmack zu kühl, trotzdem konnte man sich an der Landschaft kaum satt sehen. Auch bei schlechterem Wetter hat diese wunderschöne Gegend einiges zu bieten! Komfort in jedem Detail – Ankommen und Wohlfühlen Bereits bei der Ankunft spürt man die Ruhe und Kraft der umliegenden Bergwelt. Der Blick ins moderne, edel ausgestattete Apartment bestätigt: Hier ist der richtige Ort, um durchzuatmen. Hochwertige Materialien, sorgfältig ausgesuchte Möbel und lichtdurchflutete Räume machen das All-Suite Resort zu einem echten Rückzugsort. Auf den ersten Blick ist das Apartment sparsam eingerichtet: ein Küchenblock, ein Esstisch, eine Couch und ein Fernseher bevor die Türen in die einzelnen Zimmer führen. Das ist aber alles, was man für einen gemütlichen Aufenthalt braucht. Die Küchenzeile ist mit allem ausgestattet, was man zum gemeinsamen Kochen braucht – sei es für ein gemütliches Frühstück oder ein Abendessen mit Bergblick auf dem Balkon. Im Umkreis von wenigen Gehminuten stehen einem Bäckereien, Supermärkte oder auch diverse Hofläden zur Verfügung, um sich mit allerlei Köstlichkeiten zu verwöhnen. Das All-Suite Resort bietet für die etwas gemütlicheren Gästen, die nicht schon am Morgen eine Einkaufstour machen möchte, eine Frühstücksbox direkt vor die Türe geliefert zu bekommen. Wer keine Lust hat, selbst zu kochen, kann im Delis Steakhouse, das direkt im Resort liegt, schmackhafte Gerichte genießen. Wie ihr in den Fotos seht wurden wir mit einem Tomaten “Burrata”, einer Pfifferlingschaumsuppe, einem Stück Filet auf einem Kartoffelgratin und zum Abschluss mit einer Crème Brûlée verwöhnt. Nach so vielen Köstlichkeiten haben wir uns in unser gemütliches Apartment mit einem Glas Wein zurückgeszogen, um den Abend in aller Ruhe ausklingen zu lassen.

Erholung im Wellnessbereich Das Herzstück des Resorts ist der 500 m² große Wellnessbereich. Hier könnt ihr nach einem aktiven Tag in der Natur bei einer Runde im beheizten Außenpool oder einem Saunagang entspannen. Der Panoramablick auf die Alpen sorgt für zusätzliche Entspannung. Neben der finnischen Sauna und dem Dampfbad lockt ein Ruheraum, in dem der Alltag schnell in Vergessenheit gerät. Wer mag, kann sich auch im Naturschwimmteich erfrischen.

Natur und Aktivitäten Das Ötztal ist ein Paradies für Naturliebhaber und Abenteurer. Umgeben von über 250 Dreitausendern ist das Resort der perfekte Ausgangspunkt für eine Vielzahl an Aktivitäten. Im Winter sind es nur wenige Schritte bis zur Skibushaltestelle, die Sie bequem zu den umliegenden Pisten bringt. Im Sommer laden Wanderwege, Biketrails und die wilde Natur zu Erkundungen ein. Ob Canyoning, Klettern, Baden oder Schneeschuhwandern – hier ist für jeden etwas dabei. Und das Beste: Mit der Ötztal Summer Card, die im Resort erhältlich ist, sind zahlreiche Aktivitäten inklusive. Area 47 – Adrenalin und Abenteuer pur Nur wenige Minuten vom All-Suite Resort entfernt erwartet euch der ultimative Nervenkitzel in der Area 47, einem der aufregendsten Outdoor-Freizeitparks Europas. Hier, auf einem gigantischen Gelände von 95.000 m², findet ihr den größten Abenteuerspielplatz der Alpen – und er bietet ein schier endloses Angebot an actiongeladenen Aktivitäten für alle, die das Abenteuer suchen. Egal, ob ihr Anfänger oder Fortgeschrittene seid, in der Area 47 könnt ihr euch in fast 40 verschiedenen Outdoor- und Trendsportarten so richtig austoben. Ein absolutes Highlight ist die erste und einzige Wakeboardanlage Westösterreichs. Stellt euch vor, wie ihr über das Wasser gleitet – sei es auf Wasserski, Kneeboard oder Wakeboard – auf dem 420 Meter langen Lift. Der Spaß ist garantiert! Wenn ihr Bock auf etwas ganz Besonderes habt, solltet ihr den Indoor-Bikepark nicht verpassen. Er ist der erste und einzige seiner Art in Österreich! Auf 1.000 m² erwartet euch wetterfeste Bike-Action, mit einem Pumptrack, einer 140 Meter langen Flowline mit verschiedenen Lines, und einer Skills-Area, die alles zu bieten hat, was das Bikerherz höher schlagen lässt: Wurzelteppiche, Rock-Gardens, Drops und Spitzkehren. Hier könnt ihr eure Skills verfeinern oder einfach nur das pure Bikervergnügen genießen. Für die Adrenalinjunkies unter euch gibt es in der Water Area ein spannendes Wasserspektakel! Von rasanter Rutschpartie über das 17 Meter tiefe Slip’n’Slide bis hin zu aufregenden Blob- und Splash-Action ist Nervenkitzel garantiert. Stellt euch vor, wie ihr über den Splash Track flitzt oder den aufregenden Cannonball wagt – eine erfrischende Wasserdusche am Ende ist dabei sicher! Wenn ihr Höhen liebt, wird der Hochseilgarten für euch zum Erlebnis – oder wagt den Sprung beim Bungy Jumping, Valley Swing oder Flying Fox. Und keine Sorge, um die Ausrüstung müsst ihr euch nicht kümmern. Alles, was ihr für euer Abenteuer braucht, könnt ihr direkt vor Ort ausleihen – vom Mountainbike bis hin zum kompletten Equipment. Die Area 47 ist ein Ort, an dem Nervenkitzel und alpine Schönheit perfekt miteinander harmonieren. Hier erlebt ihr unvergessliche Abenteuer inmitten der beeindruckenden Natur des Ötztals. Egal, ob ihr euch im Sommer im Wasser vergnügt oder im Herbst spannende Outdoor-Aktivitäten sucht, ein Besuch in der Area 47 ist ein echtes Highlight, das eure Urlaubserinnerungen bereichern wird!

Piburger See – Ruheoase inmitten der Alpen Wer die Stille und Ruhe der Natur sucht, findet nur wenige Kilometer vom All-Suite Resort entfernt am Piburger See ein wahres Naturidyll. Der malerische See, umgeben von dichten Wäldern und den imposanten Gipfeln der Alpen, gehört zu den wärmsten Badeseen Tirols und lädt im Sommer zu erfrischenden Schwimmrunden ein. Im Herbst und Frühling bietet er die perfekte Kulisse für ruhige Spaziergänge oder romantische Bootsausflüge, bei denen die beeindruckende Bergwelt auf dem klaren Wasser reflektiert. Der Piburger See ist auch ein Paradies für Naturfotografen und Erholungssuchende, die die reine Luft und das friedliche Ambiente genießen möchten. Für alle, die den Kontrast zur Abenteuerwelt der Area 47 suchen, bietet der Piburger See die perfekte Gelegenheit, tief durchzuatmen und die Schönheit der alpinen Natur in vollen Zügen zu erleben. Beim Restaurant am Piburgersee könnt ihr allerlei kulinarische Highlights erleben. Bei guten Essen und guter Gesellschaft fällt die Entspannung noch leichter.

Armelen Hütte – Ein ganz besonderer Ort in den Bergen Die Armelen Hütte ist ein ganz besonderer Ort auf 1.747 m Höhe und gehört zu den schönsten Aussichtsplätzen des Ötztals. Hier werden nicht nur Wanderer, sondern auch Naturliebhaber und Genießer von typisch tirolerischer Küche in den Bann gezogen. Mit atemberaubendem Blick auf die Miemingerkette, die Lechtaler, Ötztaler und Stubaier Alpen ist die Hütte nicht nur ein beliebter Ausgangspunkt für viele Bergtouren und Wanderungen, sondern auch ein Ort der Erholung und Gemütlichkeit. Die familiär geführte Almhütte bietet fünf liebevoll eingerichtete Zimmer zur Gästevermietung und sorgt für eine herzliche Atmosphäre, in der man sich sofort willkommen fühlt. Die Armelen Hütte ist ideal zu erreichen: Von Tumpen aus gelangt man über einen Forstweg in etwa zwei Stunden zu Fuß zur Hütte. Alternativ kann der Aufstieg über Oetz und den Piburger See in rund drei Stunden erfolgen. Für diejenigen, die den Aufstieg etwas abkürzen möchten, besteht die Möglichkeit, mit dem Auto auf einem gut ausgebauten Weg bis zu 800 Meter über dem Talboden zu fahren (7 km, ca. 30 Minuten). Als wir mit dem Auto die Reise angetreten sind, bekamen wir plötzlich flauschige Reiseführer. Vor uns war eine Schafherde, die uns bis Nahe vor die Hütte begleitete. Das erlebt man auch nicht oft! In der Hütte erwartet euch eine Auswahl an köstlichen, selbstgekochten tirolerischen Speisen, die den Gaumen verwöhnen. Egal, ob nach einer langen Wanderung oder einfach nur, um die beeindruckende Aussicht zu genießen – die Armelen Hütte ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und die Schönheit der Tiroler Alpen in vollen Zügen zu erleben.

Klostergut Kronburg – Ein Ort der Ruhe und Tradition Nicht weit entfernt vom All-Suite Resort liegt das Klostergut Kronburg, ein faszinierender Ort, der Geschichte, Natur und kulinarische Genüsse miteinander verbindet. Umgeben von malerischer Natur und der historischen Wallfahrtskirche taucht ihr sofort in die Ruhe und Gelassenheit des Ortes ein. Die Atmosphäre strahlt eine Gastfreundschaft aus, die durch die Barmherzigen Schwestern von Zams geprägt ist. Im Gasthof Kronburg genießt ihr Tiroler Köstlichkeiten in gemütlichen Stuben, auf der sonnigen Panoramaterrasse oder im Weinkeller. Hier werden Gerichte serviert, die traditionelle Rezepte mit moderner Finesse verbinden. Die behagliche Umgebung und die herzliche Bedienung laden euch ein, innezuhalten und den Moment zu genießen. Die Atmosphäre ist perfekt, um bei einem guten Gespräch zu verweilen. Das Klostergut Kronburg ist nicht nur ein Ort der Erholung und des Genusses, sondern auch ein Ort, an dem ihr die Seele baumeln lassen und die Stille der Natur erleben könnt. Ob ihr bei einer Tasse frisch gebrühten Kräutertee auf der Terrasse sitzt oder einen Spaziergang durch die idyllischen Gärten macht – hier findet ihr die perfekte Balance zwischen Tradition und Natur. Besonders schön ist die Galerie Kronburg, die in einer alten Scheune untergebracht ist. Dort könnt ihr Kunst und Kultur erleben, eingebettet in das besondere Flair des Ortes. Hier stellen unterschiedlichste regionale Künstler ihre Werke aus. Ob ihr zur Erholung, zur Inspiration oder zur Einkehr kommt – das Klostergut bietet euch Zeit und Raum, um durchzuatmen und neue Kraft zu tanken. Ein Ort, an den ihr gerne zurückkehrt. Ein Besuch im Klostergut Kronburg ist eine wunderbare Ergänzung zu eurem Aufenthalt im All-Suite Resort und bietet eine willkommene Abwechslung, um die Region auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen.

Fazit: Freiheit, Komfort und Abenteuer Das All-Suite Resort Oetz ist ein Ort, an dem man gerne länger verweilen möchte. Hier trifft modernes Design auf authentischen Alpencharme, und Komfort wird großgeschrieben. Ob ihr euch auf sportliche Abenteuer stürzen oder einfach die Ruhe genießen möchtet – das All-Suite Resort bietet den idealen Rahmen für einen unvergesslichen Urlaub in den Tiroler Alpen.

