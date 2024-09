Testbericht: All-Suite Resort Galtür – Entspannung, Abenteuer und Freiheit

Das Beste: Ihr gestaltet euren Urlaub ganz nach euren Wünschen. Startet den Tag mit einem gemütlichen Frühstück auf dem Balkon oder einem ausgiebigen Brunch am Esstisch. Ihr entscheidet, ob ihr selbst gemeinsam in der voll ausgestatteten Küche kocht oder lieber auswärts in einem der Gasthäuser in der Umgebung speist, wo ihr traditionelle Tiroler Spezialitäten probieren könnt. Ihr habt keine Lust selbst zu kochen, wollt aber gemütlich in eurem Bademantel im Apartment bleiben? Dann könnt ihr euch eine Auswahl an Speisen direkt ins Zimmer liefern lassen. Alternativ könnt ihr auch im Lounge Bereich des Resorts essen. Wir wurden mit einer Auswahl von verschiedenen, leckeren Speisen verwöhnt – mit Kürbiscremesuppe, Frittatensuppe, Carpaccio vom Rind und der roten Rübe, gebackender Fisch, Petersielkartoffeln, Schweinsbraten und zum Abschluss Moosbeernocken. Verschiedensten Gerichte in einer größeren Runde zu teilen, lässt eine ganz besondere, familiäre Atmosphäre entstehen.

Die Apartments im All-Suite Resort sind so gestaltet, dass ihr euch vom ersten Moment an wie zu Hause fühlt. Es gibt nichts Besseres, als nach einem aktiven Tag in den Bergen in ein gemütliches, modernes Apartment zurückzukehren, das genau die richtige Mischung aus Gemütlichkeit und Stil bietet. Mit viel Platz, großen Fenstern und einem fantastischen Ausblick auf die umliegende Natur könnt ihr hier richtig abschalten.

Unsere Reise sollte eigentlich ein spätsommerliches Abenteuer mit einer ausgedehnten E-Bike Tour werden. Das Wetter hat uns aber kurzfristig einen verfrühten Winterurlaub beschert. Nach der anfänglichen Enttäuschung fiel es aber leicht den winterlichen Zauber bei einem guten Buch und einer heißen Schokolade zu genießen. Der Schnee brachte eine besondere Qualität der Ruhe mit, die ich ansonsten in der emsigen Adventzeit kaum so genießen kann, wie an diesem Wochenende Mitte September.

Im ganzen Resort verteilt findet man die unterschiedlichsten Kühe. Ob bunt oder auf Skiern unterwegs, keine Kuh gleicht der anderen. Die lustigen Skulpturen entspringen der CowParade, einem internationalen Kunstprojekt basierend auf der Kuh-Kultur 1998 in Zürich. Sie geben dem ansonsten elegant gemütlichen Resort einen modernen und bunten Touch. Das beste dabei ist, die Kühe stehen zum Verkauf. Falls ihr also die eine oder andere besonders ins Herz schließen solltet, könnt ihr sie mit nachhause nehmen.

Wer die Tiroler Gastfreundschaft mitten in der beeindruckenden Bergwelt des Paznauntals erleben möchte, findet zahlreiche Möglichkeiten, traditionelle Schmankerln zu genießen. So führte uns ein Mittagessen in die Alpenresidenz Ballunspitze. In diesem Familienbetrieb, der bereits in dritter Generation geführt wird, wurden wir mit einem herzlichen Griaß Enk willkommen geheißen. Die Atmosphäre ist gemütlich-traditionell, ergänzt durch humorvolle Dekoelemente wie bunte Bilder von Kühen und Lamas, die sofort für Wohlfühlstimmung sorgen. Mit einem gemischten Vorspeisenteller, einer großzügigen Portion Kässpätzle und einem köstlichen Kaiserschmarrn zum Dessert blieben keine Wünsche offen.

Raus in die Natur – Das Abenteuer ruft

Euer Aufenthalt in Galtür und Ischgl ist die perfekte Gelegenheit, um in die atemberaubende Natur des Paznauntals einzutauchen. Die beeindruckenden Alpen bieten unzählige Möglichkeiten, um frische Luft zu schnappen und die Seele baumeln zu lassen. Egal, ob ihr ein erfahrener Bergwanderer oder ein Gelegenheitsausflügler seid, die Vielfalt an Wanderwegen, Radstrecken und Outdoor-Aktivitäten lässt keine Wünsche offen. Die Umgebung des Paznauntals hat wirklich für jeden etwas zu bieten.

In der kalten Jahreszeit verwandelt sich die Region in ein winterliches Wunderland. Im Winter könnt ihr euch auf den Pisten austoben – sei es beim Skifahren im Silvapark in Galtür oder in der Silvretta Arena in Ischgl. Aber auch abseits der Pisten gibt es jede Menge zu erleben: Schneeschuhwandern durch die verschneiten Wälder, eine romantische Pferdeschlittenfahrt oder einfach ein gemütlicher Spaziergang in der klaren Bergluft. Ischgl veranstaltet aber auch immer wieder Events, die nicht viel mit Sport zu tun haben. Bei Formen in Weiß, welches dieses Jahr in Kooperation mit Lego stattgefunden hat, wurde verschiedenste Lego-Gebilde aus Schnee nachgebaut. Weitere Infos zu diesem und den vielen anderen Events findet ihr auf der Homepage von Ischgl.

Und im Sommer? Da wartet ein Paradies aus Wanderwegen und Mountainbike-Strecken auf euch. Egal, ob ihr Gipfel stürmen oder lieber gemütlich durch die Wälder streifen wollt – hier gibt es immer etwas zu entdecken.

Im Sommer könnt ihr die 120 km langen Bike Trails entdecken, die nicht nur für erfahrene Mountainbiker, sondern auch für Familien geeignete Routen bieten. Die atemberaubenden Panoramen auf den Trails machen jede Radtour zu einem unvergesslichen Erlebnis. Für E-Bike-Fans gibt es ein eigenes E-Bike Riding Center, wo man die eigenen Skills ausbauen kann und so mehr Sicherheit im Gelände bekommt. Im Anschluss an ein Training erhaltet ihr Empfehlungen, welche der vielen (E-)Bike-Trails euch das optimale Maß an Herausforderung bietet.

Für diejenigen, die etwas Ruhigeres suchen, bieten die zahlreichen Wanderwege in der Umgebung auch allergikerfreundliche Optionen. Die gut ausgeschilderten Routen führen euch durch die unberührte Natur und laden zum Verweilen ein. Ob eine gemütliche Wanderung zu einem der vielen klaren Bergseen oder ein Picknick mit Blick auf die beeindruckenden Gipfel – die Möglichkeiten sind schier endlos.

Die herbstlichen Golden Summits Events bieten euch zudem die Gelegenheit, die Schönheit der Natur in einem besonderen Licht zu erleben. Die Veranstaltungen wie die E-Bike WM für Jedermann oder der Transalpine Run ziehen Sportbegeisterte und Naturliebhaber gleichermaßen an. Hier wird der Herbst in seiner vollen Pracht gefeiert, und ihr könnt die Farben der Natur in ihrer schönsten Form erleben.

Ob zu Fuß, mit dem Rad oder auf Skiern – die Natur in Galtür und Ischgl ist immer eine Entdeckung wert. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Verbundenheit mit der Natur zu spüren, den Alltag hinter euch zu lassen und unvergessliche Erinnerungen zu sammeln. Das Paznauntal ist mehr als nur ein Ziel; es ist ein Erlebnis, das euch die Schönheit und Kraft der Natur näherbringt und die Sinne belebt. Schöpft neue Energie und erlebt die unverfälschte Natur, die euch in jeder Jahreszeit begeistert.