Tanel Tooms LAST CONTACT ab 8.12.2023 auf Blu-ray und DVD erhältlich

Weltkino veröffentlicht am 8. Dezember 2023 Tanel Tooms LAST CONTACT auf Blu-ray, DVD und digital. Für seine erschütternde Zukunftsvision versammelt der estnische Regisseur und Oscar-Preisträger ein hochkarätiges internationales Ensemble: Als ungleiche Crewmitglieder müssen das deutsche Multitalent Thomas Kretschmann, US-Star Kate Bosworth, „Emily in Paris“-Beau Lucien Laviscount und der nordirische Charakterdarsteller Martin McCann den letzten Außenposten der Menschheit in einer lebensfeindlichen Welt verteidigen.

Worum geht’s?

Im Jahr 2063 ist die Erde fast vollständig überflutet. Übrig geblieben sind zwei verfeindete Kontinente und eine vor sich hin rostende Plattform mitten im endlosen Ozean. Auf diesem letzten militärischen Außenposten – 3000 Kilometer fernab der eigenen Heimat – halten drei Männer und eine Frau seit über zwei Jahren die Stellung. Ausgestattet mit einer Atombombe wartet die Crew auf die längst überfällige Ablösung. Doch niemand kommt. Sind sie besiegt oder gar die letzten Überlebenden?