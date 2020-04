Sword Art Online Alicization Test (Blu-ray): Das dritte Abenteuer von Kirito & Co.

Vor rund zwei Monaten erschien mit Sword Art Online Alicization Vol. 4 das letzte Volume der bislang dritten Staffel auf DVD und Blu-ray. Ich habe das zum Anlass genommen die komplette Staffel zu reviewen und meine Eindrücke mit euch zu teilen.

Facts:

Genre: Fantasy, Action

Publisher: peppermint anime (zur offiziellen Webseite)

Regiesseur: Manabu Ono

Release-Termin: Vol. 1: 5. September 2019 / Vol. 2: 18. November 2019 / Vol. 3: 5. Dezember 2019 / Vol. 4: 24. Februar 2020

Background

Bei Alicization handelt es sich – wie alle Serienfans wissen – um die dritte Staffel von Sword Art Online, die auf der Light Novel von Reki Kawahara basiert. Die Anime-Umsetzung entstand – wie auch Staffel 1 und 2 – beim Studio A-1 Pictures unter der Führung von Regiesseur Manabu Ono (hier geht’s zu meinem Test von SAO Staffel 2 Vol. 1). Der neue Arc wurde auf zwei Staffel ausgelegt, wovon bislang nur die erste mit dem einfachen Beinamen Alicization im Handel erhältlich ist. Der zweite Teil des neuen Arcs (Court 4) trägt den Beinamen Alicization – War of Underworld und erscheint hierzulande bei Wakanim im Simulcast. Weitere Infos dazu findet ihr auf der Übersichtsseite von Wakanim.

Worum geht’s?

Wieder einmal begleiten wir Kirito auf einem Abenteuer in einer neuen virtuellen Welt. Nachdem er in der realen Welt bei einem nächtlichen Spaziergang mit Asuna schwer verletzt wird, gibt es für ihn nur eine Chance ihn zu heilen – dafür muss er in einer virtuelle Fantasywelt abtauchen. Doch die neue Welt scheint ihm irgendwie bekannt zu sein und so trifft er gleich einmal auf den Jungen Eugeo, der etwa so groß und alt wie Kirito selbst ist. Eugeo scheint sich nicht wirklich an Kirito zu erinnern, freundet sich aber schnell mit ihm an. In weiterer Folge erzählt er ihn von seiner Berufung: Eugeos Berufung ist es einen gigantischen schwarzen Baum namens „Gigas Cedar“ zu fällen. Doch seinem Ziel kommt er nicht wirklich näher, da er nur minimal HP vom Baum mit jedem Axtschlag abzieht. Kirito versucht sich einen Reim auf all das zu machen, doch fehlen ihm Anhaltspunkte und so versucht er sich mal in der Welt zurecht zu finden. Er erinnert sich immer stärker daran, dass er schonmal hier war und auch ein blondes Mädchen, das eines Tages entführt wurde, geistert in seinem Kopf herum. Doch wie passt das alles zusammen – woher stammen diese Erinnerungen? Das findet ihr am Besten selbst heraus.