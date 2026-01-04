SwitchBot auf der CES 2026: Willkommen in der Zukunft

SwitchBot, ein führender Anbieter von KI-gestützten, verkörperten Heimrobotiksystemen, präsentiert auf der CES 2026 seine Vision von Smart Home 2.0.

Das Unternehmen stellt eine neue Produktgeneration vor, angetrieben von modernster KI-Robotik und basierend auf Kerntechnologien, die SwitchBot über Jahre hinweg entwickelt und perfektioniert hat. Mit einem tief integrierten, von verkörperter KI betriebenen Ökosystem entwirft SwitchBot eine Zukunft, in der das Zuhause wahrnehmen, verstehen und handeln kann – beim Wohnen, Lernen, Arbeiten und in allen Alltagssituationen dazwischen. Wir berichteten über:

Gemeinsam spiegeln diese Innovationen SwitchBots langfristige Vision von Smart Home 2.0 wider – ein Ökosystem verkörperter KI, in dem Wahrnehmung, Schlussfolgerung und Handlung zusammenwirken, um jeden Aspekt des täglichen Lebens und der Freizeit zu unterstützen. Damit unterstreicht SwitchBot sein Engagement, eine Zukunft zu gestalten, in der Robotik und KI die Art und Weise verbessern, wie Menschen leben, arbeiten und mit ihrer Umgebung interagieren. Besucht ihr die CES 2026, findet ihr den Hersteller SwitchBot am Stand Nr. 52655, Halls A–D Smart Home, Venetian Expo.