SwitchBot Lock Vista-Serien: Smarte Schlösser mit 3D-Gesichtserkennung

SwitchBot präsentiert mit den Lock Vista-Serien neue smarte Schlösser. Wie Face ID, nur halt fest installiert!

Mehr zu den Lock Vista-Schlössern

Als weltweit erstes intelligentes Deadbolt-Schloss mit 3D-Gesichtserkennung auf Basis von strukturiertem Licht nutzen die Lock Vista-Serien über 2.000 Infrarot-Projektionspunkte, um präzise dreidimensionale Gesichtsmodelle zu erstellen. Dies ermöglicht biometrische Genauigkeit im Millimeterbereich sowie nahezu sofortiges Entriegeln. Die Technologie bleibt zuverlässig selbst bei Hüten, Brillen oder Make-up und integriert eine 3D-Liveness-Erkennung, um Täuschungsversuche mit Fotos oder Videos zu verhindern. Sämtliche Nutzerdaten werden dabei lokal gespeichert. Zusätzlich sind die Lock Vista Serien mit DualPower™- und DualBackup™-Systemen ausgestattet, die einen leistungsstarken Akku, eine langlebige Backup-Batterie sowie eine Notstromversorgung kombinieren.

Dank Matter-over-Wi-Fi ist eine direkte, hubfreie Integration in Apple Home möglich, sodass ihr eure Tür aus der Ferne oder per Sprachbefehl überwachen und steuern könnt. Mit der Lock Vista Pro erweitert SwitchBot die Serien um eine berührungslose Handvenen-Erkennung als alternative biometrische Option. Mithilfe nahinfraroter Sensorik werden innere Gefäßmuster gelesen, wodurch sich das Schloss auch dann sicher öffnen lässt, wenn Hände leicht feucht oder verschmutzt sind. Die Lock Vista-Serien verkörpern SwitchBots Vision von Smart Home 2.0: Sicherheit, die Bedürfnisse antizipiert und intelligent funktioniert – ohne zusätzlichen Aufwand für uns als Nicht-Fachleute.