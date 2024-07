Südtiroler Köstlichkeiten machen Lust auf den Algunder Genussherbst

Herbstzeit ist Genusszeit in der grünen Kraftquelle vor den Toren Merans. Dann werden Sommerausklang und Erntezeit mit regionalen Köstlichkeiten gefeiert – vom Bauernmarkt über den Eventmarkt Via Claudia Augusta und das Anteprima Merano WineFestival bis zum Christkindlmarkt.

Äpfel, Kastanien, Speck, Almkäse, Schüttelbrot und Wein: Der Herbst ist die ideale Jahreszeit für Feinschmecker und Weinkenner in Algund. Ist der Sommer vorbei und die Ernte eingebracht, sind die Vorrats- und Weinkeller prallvoll mit den Südtiroler Qualitätsprodukten. Dank mediterranem Klima und lauen Herbstabenden kann noch in Wein- und Apfelgärten, vor Buschenschänken und auf den Algunder Herbstmärkten gefeiert und gustiert werden, während die Alpennordseite im Herbstgrau versinkt.

Kulinarische Reise entlang der Via Claudia Augusta

Zum Anprosten. Mit dem Event-Genussmarkt Via Claudia Augusta (18.–20.10.24) startet der Reigen an Genussmärkten im Herzen Algunds. Drei Tage lang haben Weinliebhaber und Freunde Südtiroler (Be-)Lebensmittel Gelegenheit, auf dem Kirchplatz aus dem Vollen zu schöpfen. Der kulinarische Streifzug führt sie durch die verschiedenen Regionen entlang der Via Claudia Augusta. Zur Römerzeit die wichtigste Handelsroute über die Alpen, ist sie heute eine echte Gustiermeile. Zum Verkauf stehen an den Marktständen am Algunder Kirchplatz ausgezeichnete Weine aus dem Vinschgau, dem Meraner Land und dem Süden Südtirols. Für die herzhafte „Grundlage“ angesichts von so vielen verkostungswürdigen Tropfen sorgen Brot, Käse und Wurstwaren von Bauernhöfen aus der Region. Diesen Augen- und Gaumenschmaus sollten Liebhaber echter Südtiroler Genusskultur nicht versäumen.

Regionale Vielfalt am Bauernmarkt

Zum Anbeißen. Was immer rund um Algund gerade erst frisch geerntet oder mit großer Liebe zu köstlichen und typischen Südtiroler Spezialitäten verarbeitet worden ist: Auf dem Algunder Bauernmarkt (23.–27.10.24) am Kirchplatz ist all das zu erstehen. Die Bauern bieten an ihren Marktständen saisonales Obst und Gemüse aus ihren Gärten an. Andere Speck und Wurstwaren, Käse, rustikale Brotsorten, Weine und Schnäpse. Auf die süßen Gaumen warten Fruchtaufstriche, Imkereiprodukte, Sirupe und Liköre. Zur Stärkung zwischendurch lädt ein Gastronomiestand mit ausgezeichneten Gerichten, während die Musik aufspielt. Da kann wohl niemand nein sagen.

Mit dem WineHunter auf Verkostungstour

Zum Durchprobieren. Das Anteprima Merano WineFestival (25.10.24) wartet im Vereinshaus Peter Thalguter mit einer „abendlichen Weinreise“ durch Südtirol, Italien und die wichtigsten Weinnationen der Welt auf. 250 verschiedene Posten stehen zum Verkosten bereit. Die Fülle an Weiß-, Rosé-, Rot- und Süßweinen, Sekten und Prosecci wurde vom Südtiroler WineHunter Helmuth Köcher ausgewählt und in der aufgelegten Broschüre beschrieben und bewertet. Wer will, kann auch den nachhaltigen und pilzresistenten Bio-Rebsorten (PIWI) aus Algund auf den Grund gehen. Helmuth Köcher als Präsident und Gründer des Merano WineFestivals engagiert sich für Events, Wissen und Vermarktung des Südtiroler Rebensafts. Schüler der Landesberufsschule für das Gastgewerbe in Meran übernehmen den Weinservice und bieten perfekt harmonierende kulinarische Begleiter an. Einen Toast auf die Algunder Weinkultur!

Am Christkindlmarkt gehen die Lichter an

Zum Einstimmen. Die vielen Lichter, die besinnliche Musik, der Duft nach Glühwein und frischem Gebäck: Sie machen den Christkindlmarkt (29.11.24–01.01.25) am Algunder Kirchplatz zum kontrastreichen Genusstreffpunkt, wenn sich das Jahr zu Ende neigt. Beim großen Lebkuchenhaus, am Eislaufplatz, dem Freitags-Programm und bei der Samstags-Showküche sind alle Kinder voller Eifer dabei. Die geschmückten Verkaufsstände am Algunder Christkindlmarkt mit regionalem Kunsthandwerk, heißen Getränken und Südtiroler Köstlichkeiten lassen dagegen die Großen in eine Vorweihnachtszeit eintauchen, die ganz nach früher Kindheit schmeckt.

