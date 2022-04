Stranger Things Season 4 startet früher (+neuer Trailer)

Seit der Schlacht von Starcourt, bei der Hawkins von Schrecken und Zerstörung heimgesucht wurde, sind sechs Monate vergangen. Die Freunde haben mit den Folgen zu kämpfen und sind zum ersten Mal voneinander getrennt. Dass sie außerdem mit den Schwierigkeiten der Highschool fertig werden müssen, macht das Ganze nicht einfacher. In dieser so schutzlosen Zeit taucht eine neue und schreckliche übernatürliche Gefahr auf, die ein grausames Rätsel aufwirft, dessen Lösung dem Grauen der anderen Seite endlich ein Ende setzen könnte.

Gute Nachrichten für die Fans der US-amerikanischen Science-Fiction-Mysteryserie Stranger Things – Netflix veröffentlichte vor wenigen Stunden einen neuen Trailer, in dem der neue Stranger Things Season 4 Start-Termin enthüllt wird. Demnach soll die vierte Staffel statt im Sommer bereits Ende Mai (am 27.5.2022) starten.

Background

Stranger Things stammt von den Zwillingsbrüdern Matt und Ross Duffer und umfasst aktuell zwei Staffeln, wovon die zweite mit neun Folgen am 27.10.2017 veröffentlicht wurde. Aufgrund des Erfolgs wurde im Dezember 2017 bereits die Stranger Things Season 3 angekündigt und 2019 auf Netflix ausgestrahlt. Noch vor dem Ende des Jahres 2019 enthüllte Netflix die Season 4 mit dem offiziellen Ankündigungstrailer, an dessen Ende nur “Wir haben Hawkins verlassen” endet.

Neuer Stranger Things Season 4 Start-Termin

Wie am neuen Poster und dem Trailer zu sehen ist, wird Vol. 1 der vierten Season am 27.5.2022 an den Start gehen – Volume 2 soll am 1.7.2022 folgen. Weitere Informationen sowie die ersten drei Staffeln findet ihr auf der offiziellen Netflix Übersichtsseite.