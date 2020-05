State of Play zeigt 23 minütiges Video zu The Last of Us 2

Wie angekündigt fand am 27. Mai Sonys State of Play zu The Last of Us 2 statt. Die 23-minütige Präsentation zeigte neben Storyeindrücken auch neues Gameplay.

Der Releasetag, 19. Juni 2020, steht uns kurz bevor und abermals möchte Sony mit dem The Last of Us Franchise erfolgreich eine Konsolenära abschließen. In der Präsentation ist zu sehen, dass abermals Jahreszeiten und verschiedenste Orte wieder eine wichtige Rolle spielen werden. Im Video wechseln sich idyllische Panoramen des pazifischen Nordwestens mit den Bildern von den eisigen Jacksoun Mountains ab. Wie zu erwarten wird man auch im zweiten Teil die Konfrontation, egal ob Mensch oder Zombie, scheuen und verdeckt vorgehen. Von den EntwicklerInnen wird betont, dass eine gut angelegte Flucht immer sinnvoller ist, als sich direkt in den Kampf zu stürzen.