State of Play: Kostenlose Returnal Erweiterung angekündigt

Das nenne ich mal eine Überraschung – im Zuge der gestrigen State of Play enthüllten Sony und Housemarque eine kostenlose Returnal Erweiterung, die euch unter anderem einen Koop-Modus beschert.

Returnal “Ascension”- Koop Modus und Turm des Sysiphus

Der Rogue-like Third-Person-Shooter von Housemarque bekommt mit der kostenlosen Erweiterung “Ascension” sowohl einen Koop Modus, in dem sich Spieler gemeinsam den Gefahren auf Atropos stellen können, als auch einen Endlosmodus, der Turm des Sysiphus. Im Endlosmodus gilt es den Turm des Sysiphus so weit wie möglich nach oben zu erklimmen und so den Highscore zu jagen. Der Turm enthält neben der wachsenden Herausforderung neue Level, Gegenstände und Story-Inhalte sowie einen brandneuen Boss.