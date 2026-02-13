State of Play 2026 Silent Hill: Townfall: Trailer zeigt den Alptraum in Schottland

Was erwartet euch in SILENT HILL: Townfall?

In diesem eigenständigen Titel, der in Zusammenarbeit mit Annapurna Interactive und den Entwickler:innen von Screen Burn entsteht, schlüpft ihr in die Rolle von Simon Ordell. Simon wird auf die mysteriöse Insel St. Amelia zurückgerufen, um dort „die Dinge in Ordnung zu bringen“. Doch was ihn dort erwartet, übertrifft die menschliche Vorstellungskraft. Nur mit einem Infusionsbeutel, einem medizinischen Armband und einem rätselhaften Taschenfernseher bewaffnet, müsst ihr Simon durch den dichten Nebel einer scheinbar verlassenen Stadt führen.

Besonders intensiv: Ihr erlebt den gesamten Horror vollständig aus der Ich-Perspektive. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn verschwimmt, während ihr Signale über euren tragbaren Fernseher empfangt, die euch tiefer in die tragische Vergangenheit der Stadt ziehen. Ihr dürft dabei keine heroischen Schlachten erwarten: Mit einer extrem begrenzten Auswahl an Waffen und Werkzeugen müsst ihr taktisch klug erkunden, fliehen und schlichtweg um euer nacktes Überleben kämpfen.

Die Entwickler:innen versprechen hektische Fluchtsequenzen und komplexe narrative Rätsel, die die typischen Themen der Reihe wie Verlust und Mystik aufgreifen. Für alle Horror-Enthusiast:innen unter euch gibt es zudem eine gute Nachricht: Ihr könnt SILENT HILL: Townfall ab sofort auf eure Wunschliste setzen, um den Release auf keinen Fall zu verpassen.