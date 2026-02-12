Silent Hill: Neue Transmission kommt heute in der Nacht

Konami hat angekündigt, dass heute in der Nacht eine neue Silent Hill Transmission-Präsentation stattfinden wird.

Über die Silent Hill Transmission

Laut Konami wird die Präsentation „die neuesten Updates aus der Silent Hill-Reihe enthalten, mit besonderem Fokus auf Silent Hill: Townfall.“ Die Silent Hill Transmission findet am Freitag, dem 13. Februar um 1 Uhr unserer Zeit statt. Angesichts der Tatsache, dass PlayStation bereits eine State of Play-Präsentation für heute um 23 Uhr unserer Zeit angekündigt hat, bedeutet dies, dass die Silent Hill-Übertragung etwa eine Stunde nach dem Ende des State of Play stattfinden wird.

Silent Hill Townfall ist das letzte von vier Silent Hill-Projekten, die während einer Silent Hill-Übertragung im Oktober 2022 angekündigt wurden. Diese Präsentation, die die Rückkehr der Silent Hill-Serie als laufendes Problem markieren sollte, kündigte ein Remake von Silent Hill 2, einem Japan-Themen-Eintrag namens Silent Hill F, und der Streaming-Serie Silent Hill: Ascension sowie einen kurzen Teaser für Silent Hill: Townfall an. Sowohl das Silent Hill 2-Remake als auch Silent Hill F wurden von Kritikern und Fans gleichermaßen gelobt.