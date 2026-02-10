Hier ansehen: Sony zeigt State of Play-Veranstaltung am 12. Februar (23 Uhr)
Sony hat angekündigt, dass die nächste State of Play-Präsentation diese Woche stattfinden wird. 60 Minuten voller Action!
Zur nächsten Sony State of Play
Die State of Play findet am Donnerstag, den 12. Februar um 23 Uhr unserer Zeit statt. Sony sagt, dass die Präsentation mehr als 60 Minuten dauern wird und „Nachrichten, Gameplay-Updates und Ankündigungen von Spielestudios auf der ganzen Welt“ enthalten wird. Wir berichteten bereits von den Plänen!
Laut dem Verlag wird sich das Event auf eine Reihe von Titeln konzentrieren, darunter „auffällige Spiele von Drittanbietern und Indie, die auf PS5 erscheinen, zusammen mit den neuesten von Teams der PlayStation Studios“. Das letzte State of Play war ein Japan-Special, das im November 2025 stattfand und Titel wie Dragon Quest 7 Reimagined, Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake, Octopath Traveler 0, Marvel Tokon: Fighting Souls und Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows zeigte. Davor war das letzte „Haupt“-State of Play im September 2025 und umfasste Spiele wie Saros, Microsoft Flight Simulator, Battlefield 6, Nioh 3 und Marvel’s Wolverine. Sonys First-Party-Liste für 2026 umfasst bisher Saros (das am 30. April erscheinen soll), Marathon (kommt am 5. März), MLB the Show 26 und Marvel’s Wolverine (Q3/Q4 2026). Es veröffentlicht auch Marvel Tokon: Fighting Souls, das vom Guilty Gear-Studio Arc System Works entwickelt wird. Zu den kommenden PS5-Spielen von Drittanbietern gehören Pragmata, Monster Hunter Stories 3, WWE 2K26, Fatal Frame II Remake, Life is Strange: Reunion, Forza Horizon 6, 007 First Light, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Phantom Blade Zero und natürlich Grand Theft Auto 6.