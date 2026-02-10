Hier ansehen: Sony zeigt State of Play-Veranstaltung am 12. Februar (23 Uhr)

Sony hat angekündigt, dass die nächste State of Play-Präsentation diese Woche stattfinden wird. 60 Minuten voller Action!

Zur nächsten Sony State of Play

Die State of Play findet am Donnerstag, den 12. Februar um 23 Uhr unserer Zeit statt. Sony sagt, dass die Präsentation mehr als 60 Minuten dauern wird und „Nachrichten, Gameplay-Updates und Ankündigungen von Spielestudios auf der ganzen Welt“ enthalten wird. Wir berichteten bereits von den Plänen!