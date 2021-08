Ständiger Begleiter im Alltag: Meine Huawei FreeBuds 4

Warum die Huawei FreeBuds 4 sowohl im Office als auch in der Freizeit Spaß machen, lest ihr hier!

Über die FreeBuds 4

Im Testbericht der Kopfhörer wurden die Stärken der Huawei FreeBuds 4 schon alle aufgezählt: Die Geräte sind keine In-Ear-Buds, das heißt, sie sind angenehm zu tragen und andererseits dichten sie nicht ganz so ab wie Ohrstöpsel mit Silikonspitze. Das ist ein guter Kompromiss, um die Huawei FreeBuds 4 länger komfortabel tragen zu können. Sie sind in spiegelndem Hochglanz gehalten, was verdammt cool aussieht. Noch viel wichtiger ist, wie sie sich anfühlen, und da räumen die Earbuds voll ab.

Nicht nur das, ihr bekommt nach IPX4 spritzwassergeschützte Ohrhörer, die mit hohem Tragekomfort und gutem Klang aufwarten. Zudem gibt es eine starke Noise Cancelling-Umsetzung, die Klimaanlagen und andere Geräusche gekonnt ausblendet. Sie treffen den idealen Kompromiss zwischen diesen drei Faktoren. Die Inbetriebnahme wie auch die Verwendung sind kinderleicht, und die tolle Verarbeitung macht die Earbuds zu einem Hingucker. Doch wie schlagen sie sich in der Praxis?

Gleich vorweg: Jeder kann die Kopfhörer verwenden. Nutzer:innen von iOS- oder Android-Geräten können die neuen Huawei FreeBuds 4 unkompliziert und schnell mit ihren Smartphones koppeln und verwenden, indem sie die Huawei AI Life-App aus dem jeweiligen App-Store downloaden oder die Kopfhörer direkt mit Bluetooth verbinden. Das war’s auch schon, und ihr seid startklar!

Im Office unabdingbar

Also wurden die FreeBuds 4 dem absoluten Härtetest unterzogen, sowohl im Home Office als auch im tatsächlichen Büro. Viele Telefonate und Video-Calls wurden mit den Buds bestritten, und hier hilft das verbaute ANC, das sich intelligent an euren Gehörgang anpasst, enorm weiter. Egal, ob ihr unter einer brummenden Klimaanlage sitzt oder versucht, euch von der Geräuschkulisse eines Großraumbüros abzuschotten, dank dem Noise Cancelling funktioniert das einwandfrei. So könnt ihr problemlos auch länger telefonieren und man versteht sich auf beiden Seiten tadellos.

Dabei schotten die Huawei FreeBuds 4 euch aber nicht komplett ab, der Umgebungsgeräuschpegel wird nur angenehm gesenkt. Spricht euch aber jemand direkt an oder ruft euren Namen, bekommt ihr das nach wie vor mit. Telefoniert ihr einmal nicht, lassen sich die Buds auch problemlos im tollen Ladecase verstauen. Das führt einerseits zu stets voll geladenen Kopfhörern, und andererseits seid ihr dann niemals auf der Suche, wo ihr eure Earbuds im eventuellen Bürotisch-Chaos verschwinden habt lassen – praktisch!

Unterwegs? Kein Thema

Doch auch unterwegs machen die Kopfhörer eine prima Figur. Dank der Huawei AI Life-App könnt ihr jederzeit zwischen verschiedenen Umgebungsgeräuschmodi wechseln. So stellt ihr sicher, dass ihr die Umgebungsgeräusche so ausblendet, wie es für euch angenehm ist. Dank dem Awareness-Modus müsst ihr auch nicht groß nachdenken, wenn ihr gerade mit dem Fahrrad oder auf der Straße unterwegs seid. Die Huawei FreeBuds 4 lassen dann alle Geräusche 1:1 durch und ermöglicht es euch, aufmerksam an Gesprächen, am Verkehrsgeschehen oder an sonstiger Action teilzunehmen.

Dazu müsst ihr aber nicht jedes Mal euer Smartphone zücken und die AI Life-App bemühen. Dank Touch-Steuerung könnt ihr auch direkt an den FreeBuds 4 die ANC-Einstellung vornehmen, was praktisch und simpel zugleich ist. Was auch nicht verwundert, ist, dass die Earbuds sich auch draußen beim Telefonieren auszeichnen können. Das, was schon in der Büroumgebung galt, verliert seine Bedeutung nicht, wenn ihr unterwegs seid. Alle Anrufe werden klar wiedergegeben und man versteht euch sehr gut, selbst, wenn ihr neben einer viel befahrenen Straße schlendert.

Entspannen mit den FreeBuds 4

Es muss nicht immer Action sein: Manchmal möchte man auch einfach nur abschalten und den Abend genießen. Auch in dieser Umgebung können die Huawei FreeBuds 4 von Nutzen sein. Denn dank des vergrößerten Treibers in den Ohrhörern bieten die Buds einen tollen Klang, den man von dieser Bauweise vielleicht gar nicht vermuten würde. In Verbindung mit der Umgebungsgeräuschunterdrückung erwartet euch Musikgenuss pur, den ihr auch problemlos mit anderen teilen könnt. Selbst mit nur einem Earbud funktioniert alles hervorragend, Huawei hat hier an alles gedacht.

Mit dem geräteübergreifenden, interaktiven Betriebssystem HarmonyOS könnt ihr zudem Videos von eurem Smartphone auf einen Huawei Vision-Laptop oder ein Huawei-Tablet übertragen, aber genauso Musik auf eure Huawei FreeBuds 4 übertragen. Damit sind nächtliche Filme auf dem großen Bildschirm nur für eure Ohren bestimmt. Das hat im Test hervorragend funktioniert und macht dann Sinn, wenn ihr eure Umgebung nicht mit Sound beschallen möchtet. Ideal für ausgedehnte Filmnächte, während Kinder und Partner:innen schon die Nachtruhe begonnen haben!

Übrigens: Neben den Huawei FreeBuds 4 gehören noch weitere spannende Produkte zu den Sommerneuheiten von Huawei, wie etwa die Huawei Watch 3-Serie mit bis zu drei Wochen Akkulaufzeit (zu unserem Test), das Allrounder-Tablet Huawei MatePad 11 (zu unserem Test) mit 120Hz FullView-Display, sowie die beiden High-End Monitore Huawei MateView und Huawei MateView GT.

Fazit: überragender Komfort und Sound

Wie schon mehrmals angesprochen sind die Huawei FreeBuds 4 vor allem angenehm und komfortabel zu tragen. Das macht sie zur idealen Begleitung in allen Lebenslagen, und das hört auch beim Gaming nicht auf. Denn dank der brandneuen Game-Audiokodierungstechnologie erreichen die Huawei FreeBuds 4 eine extrem niedrige Latenz von 90 ms auf Smartphones mit HarmonyOS, und eine Latenz von 150 ms auf Smartphones mit EMUI. Das hat den Vorteil, dass Bild und Ton eurer Medien immer synchron bleiben.

Was den Sound betrifft, überraschen die Huawei FreeBuds 4 nicht nur beim ersten Hören. Sie sind nicht mit einer Silikonspitze abgedichtet, liefern aber grandiosen Sound ungeachtet des Genres. Sowohl Höhen wie auch Tiefen werden gekonnt wiedergegeben, und selbst bei fordernden Titeln mit prägnanter Bass-Line trennen die Kopfhörer die Klangbühne gut auf. Für 129 Euro erwarten euch mit den Huawei FreeBuds 4 wahre Begleiter in allen Lebenslagen. Wenn ihr also wahre Allrounder sucht, die noch dazu angenehm zu tragen sind, ist eure Suche beendet – zur offiziellen Website der Kopfhörer geht es gleich hier entlang!