Staatsmeisterin kocht im Juni in der Fuggerstube des Böglerhof

Rookie of the Year, Tiroler Meisterin – und nun Staatsmeisterin. Das Nachwuchstalent Anna Lea Hausberger krönt ihre noch junge Karriere mit dem Sieg und dem Staatsmeistertitel bei den Junior Skills 2024. Im Juni kocht sie ihr Siegermenü in der Fuggerstube.

Im Der Böglerhof – pure nature spa resort wird staatsmeisterlich gekocht. Anna Lea Hausberger holte den Staatsmeistertitel bei den Junior Skills 2024, den Lehrlingsmeisterschaften für Tourismusberufe. 81 Lehrlinge kämpften heuer um die begehrte Auszeichnung. Vor den Augen einer fachkundigen Jury wurden exquisite Gerichte zubereitet, Gäste professionell empfangen und mit exzellentem Tischservice verwöhnt. Anna Lea Hausberger konnte die Experten mit ihren Kochkünsten auf ganzer Linie überzeugen. Im Böglerhof, wo die erfolgreiche Köchin ihre Ausbildung absolviert, ist man sehr stolz auf das engagierte Nachwuchstalent. Gemeinsam mit Küchenchef Hansi Treichl und Souschef Kevin Muther kocht die Staatsmeisterin deshalb den ganzen Juni über ihr Siegermenü in der Fuggerstube, dem Gourmet-Restaurant des Hauses. Feinschmecker sind herzlich eingeladen, sich von Anna Leas großem Können zu überzeugen.

Im Böglerhof treffen fünf Sterne auf Herzlichkeit und Tradition in der traumhaften Berglandschaft des Alpbachtals. Die neueste Errungenschaft des schönen Hauses ist das pure nature spa – ein exklusives „adults only spa‘“ mit großem Badesee und beheiztem Outdoor Pool. Familien entspannen im eigenen Familienzeit.spa mit Indoor- und Outdoor-Pool im Panoramagarten – zwei Spa´s mit 19 Relax-, Schwitz- und Badeattraktionen auf 2.000 m2. Schöner kann man Tirol nicht erleben: Acht neue Wohlfühlsuiten, davon vier luxuriöse Penthouses mit Balkon und freiem Blick über Alpbach, zeigen, was Wohnluxus bedeutet. Die 76 exquisit ausgestatteten Zimmer und Suiten vereinen Eleganz und alpinen Stil auf einzigartige Weise. So fühlt sich der Gast rundum wohl und verwöhnt. Die Berge im Blick und die Sonne auf der Haut geht es hinaus in die Natur. Mit Wanderführer Andreas entdecken Gäste des Böglerhofs verborgenen Plätze, traumhafte Pfade und urige Hütten. Das Alpbachtal ist ein Eldorado für alle, die gern mit dem Bike unterwegs sind.

Gourmets reservieren schnell ihren Tisch zum fine dining in der Fuggerstube – im Juni mit Anna Lea Hausberger.

Das Siegermenü im Juni in der Fuggerstube des Böglerhofs

Pilzmousse

Kräuterseitlinge/ Rote Rübe/ Erdnüsse

*

Seezunge

Tomate/ Sellerie/ Ravioli

*

Rinderrücken

Zwiebel/ Karotte/ Kartoffel

*

Topfenknödel

Nougat/ Rhabarber/ Himbeere