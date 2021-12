Neuer Trailer zu Forspoken bei den The Game Awards gezeigt

Ein neuer Trailer zu dem Next-Gen Spiel Forspoken wurde bei den The Game Awards gezeigt. Neben neuen Spielszenen wurde auch das Erscheinungsdatum enthüllt. Der Next-Gen Titel wird am 24.Mai 2022 für PlayStation 5 und PC erscheinen.

Auf mysteriöse Weise aus New York City verschleppt , b efindet sich Frey Holland im antiken Land Athia gefangen . Sie erfährt b ald , dass dieses wunderschöne Land einst u nter der Herrschaft von wohlwollenden HerrscherInnen b lühte , b is eine verheerende Pest alles verdar b. Dies verwandelte Tiere in Bestien , Menschen in Monster u nd die Landschaften in gefährliche Reiche . Unbeeindruckt von diesen Ereignissen u nd verzweifelt nach Antworten suchend , willigt Frey widerwillig ein , den letzten verbliebenen BürgerInnen von Athia zu helfen. Freys Reise durch dieses fremde u nd heimtückische Land führt sie tief in das Herz der Korruption , wo sie monströse Kreaturen b ekämpft , sich den mächtigen HerscherInnen stellen u nd Geheimnisse aufdecken muss.