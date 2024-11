Sportresidenz Zillertal: Neue Highlights zum Winter Opening am 6.12.2024

Die Sportresidenz Zillertal begeistert zum Start der Wintersaison ab 06. Dezember 2024 mit neuen Highlights. Das Genusshotel in den Zillertaler Bergen eröffnet mit einem neu erweiterten SPA-Bereich am Dach und einem noch umfangreicheren Aktivprogramm. Neu im Haus ist Pilates. Mit Yoga und Meditation, sanften Dehnübungen und vielem mehr halten sich die Gäste fit. Wer möchte, bucht ein Personal Training. Ab Winter 2024/25 ändert die Sportresidenz Zillertal zudem ihre Ausrichtung und positioniert sich als „Adults Only Light-Hotel”. So werden ab dem Winter Opening ausschließlich Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren willkommen geheißen. Wer das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden möchte, profitiert vom neuen exklusiven Co-Working-Space.

Der Winter bringt viele Wohlfühlmomente und Erlebnisse mit sich: Die Sportresidenz Zillertal liegt zentral inmitten der Zillertaler Skigebiete. Der Private Shuttle bringt die Skifahrer zur Bergbahn. Zwischen 8.30 und 16.30 Uhr verkehrt täglich der kostenlose Hotelshuttle auf Wunsch zwischen den Skigebieten Hochzillertal in Kaltenbach und Spieljoch in Fügen. Sogar ein privater Ski-Guide ist zur Stelle, um den Gästen alle Höhepunkte der Region zu zeigen. Abseits der Pisten bieten Winterwanderungen, Langlauferlebnisse und lustige Rodelfahrten inmitten traumhafter Natur viel Abwechslung. Wer in der Sportresidenz Zillertal seinen Winterurlaub verbringt, der kann sich auf Lifestyle und anspruchsvolle Gastlichkeit verlassen. Die Genusswerkstatt im Haus wurde mit einer Haube und 11 Punkten von Gault & Millau sowie 2 Gabeln und 85 Punkten von Falstaff ausgezeichnet. Jeder Tag beginnt mit einem wunderbaren Frühstück inklusive saisonalen und frischen Produkten aus der örtlichen Landwirtschaft, mit Eierspeis-Spezialitäten und Waffeln, die à la minute an der Live-Cooking Station zubereitet werden. Wer vom Wintersport zurückkommt, stärkt sich am Nachmittag bei einer Vital-Jause. Abends krönt das 6-Gänge-Genussmenü den Tag. Den Absacker nehmen Hotelgäste in der Bar & Weinlounge. Zillertaler Natur, modernen Komfort und zeitgemäße Ästhetik verbinden die großzügigen Zimmer und Suiten. Natürliche Materialien, exklusive Textilien und edle heimische Hölzer sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Alle 33 Zimmer und Suiten überzeugen mit ihren klaren Raumkonzepten, die von puristischen Formen und natürlichen Materialien geprägt sind.

Aktuelle Angebote

Ski Opening in der Sportresidenz (06.–20.12.24)

Leistungen: 4 Übernachtungen inkl. Gourmet-Halbpension in der Genusswerkstatt sowie Nachmittagsjause, 4-Tages-Zillertal Superskipass pro Person, 3 Hydrojet Behandlungen pro Person, 1 Fußmassage, 20 Euro Gutschein für kosmetische Behandlungen im Wellnessbereich, „Mehr ist Mehr” Zusatzleistungen – Preis p.P.: ab 959 Euro

Wintertraum (06.–20.12.24, 05.01.–07.02.25)

Leistungen: 7 Übernachtungen inkl. Gourmet-Halbpension in der Genusswerkstatt sowie Nachmittagsjause, 1 Ganzkörper Relaxmassage pro Person, 2 Hydrojet Behandlungen pro Person, 20 Euro Gutschein für kosmetische Behandlungen im Wellnessbereich, „Mehr ist Mehr” Zusatzleistungen – Preis p.P.: ab 1.129 Euro