Sportlich zwischen See und Berg im Club Hotel Olivi am Gardasee

Wenn der Tennisschläger einen festen Platz im Reisegepäck hat und die Urlaubstage bewegt und aktiv gestaltet werden sollen, dann ist das Club Hotel Olivi***s am Ostufer des Gardasees ein heißer Tipp. Eingebettet in die malerische Landschaft des Val di Sogno bietet das Resort zwischen Gardasee und Monte Baldo aktiven Lifestyle, Entspannung pur und italienische Lebensfreude.

Tennis von früh bis spät: Das weitläufige 30.000 m² große Outdoor-Areal im Olivi lädt zu „Spiel, Satz und Sieg“: Neun Tennisplätze, davon acht Sandplätze und ein moderner Platz mit Kunststoffbelag, stehen zur Verfügung. Dank beleuchteter und überdachter Plätze können die Hotelgäste zu jeder Tageszeit ihrem Lieblingssport nachgehen – ob bereits in der aufgehenden Morgensonne oder noch spät abends unter dem Sternenhimmel. Professionelle Tennisstunden und -kurse runden das Angebot ab. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – ein Tennisurlaub im Olivi bringt Schwung in jedes Game.

Was wäre ein Urlaub am Gardasee ohne Wassersport? Am Seeufer erwartet Aktivurlauber das Stickl Sportcamp, eine renommierte Wassersportschule, die perfekte Bedingungen für Segeln und Surfen bietet. Ganz gleich ob Anfänger oder Profi – die Kurse sind maßgeschneidert. So kann jeder seine Fähigkeiten verbessern und den Gardasee in seiner ganzen Pracht erleben.

Das Club Hotel Olivi ist der ideale Ausgangspunkt für unvergessliche Entdeckungstouren rund um den Gardasee. Ob eine Wanderung durch die beeindruckende Natur, aufregende Mountainbiketouren oder ein gemütlicher Spaziergang durch die malerischen Gassen von Malcesine – die Vielfalt der Region begeistert in jeder Hinsicht. Umgeben von der unvergleichlichen Kulisse des Gardasees und den sanften Hängen des Monte Baldo verbindet die Umgebung des Olivi sportliche Abenteuer mit dem unvergleichlichen Charme des italienischen Dolce Vita.

Ruhe und Erholung im Herzen der Natur

Nach einem aktiven Tag lädt der beheizte Pool im idyllischen Hotelgarten dazu ein, die Füße hochzulegen und den Alltag hinter sich zu lassen – umgeben von üppigem Grün und mit Blick auf die beeindruckende Landschaft des Gardasees. Im Wellnesszentrum wartet viel Entspannung: eine wohltuende Auszeit in der Sauna, im Jacuzzi oder bei einer Massage Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht bringen. Die stilvoll und liebevoll eingerichteten Zimmer versprechen nicht nur höchsten Komfort, sondern auch Ausblicke, die zum Träumen einladen – sei es auf den glitzernden See oder die majestätischen Hänge des Monte Baldo.

Kulinarische Highlights mit mediterranem Flair

Kulinarisch verwöhnt das Club Hotel Olivi seine Gäste mit einer harmonischen Mischung aus traditioneller italienischer Küche und modernen mediterranen Akzenten. Im hauseigenen Restaurant lassen es sich die Feinschmecker gutgehen. Eine sorgfältig ausgewählte Weinkarte – mit erlesenen Weinen aus der Region und beliebten nationalen Klassikern – begleitet das kulinarische Erlebnis. Zwei stilvoll eingerichtete Bars laden zu entspannten Abenden ein, sei es bei einem guten Tropfen oder einem coolen Cocktail.