Space Chef erscheint Ende Oktober 2025

Das Kochabenteuerspiel Space Chef wird am 28. Oktober für PC, PS5 und Xbox veröffentlicht, sagen Publisher Kwalee und Entwickler BlueGooGames.

Mehr zu Space Chef

Mit diesem Game erwartet uns ein dreigängiges Abenteuer: Restaurantmanager, leichtes Survival-RPG und Lebenssimulation, alles im verzauberten Universum des Hufeisennebels. Es gibt ein ganzes Universum von Zutaten da draußen… wenn sie euch nicht zuerst fressen. Erkundet ferne Planeten, verlassene Raumstationen und euren eigenen Keller nach Pflanzen, Viechern und anderen Leckerbissen. Unterwegs werdet ihr auf Weltraumpiraten, uralte Ruinen und eine verdächtig hohe Anzahl von kürzlich verlassenen Restaurants stoßen. Haltet dabei Ausschau nach seltenen Ressourcen (und Stückchen von zufälligem Müll), die ihr verwenden könnt, um eure Ausrüstung, Küchenausrüstung und Raumschiff zu verbessern. Sobald euer Kühlschrank mit Zutaten gefüllt ist, die (meistens) aufgehört haben, sich zu winden, ist es an der Zeit, den Laden zu öffnen und mit dem Servieren zu beginnen – fast wie Cook, Serve, Delicious!?

Stellt über 140 verschiedene Gerichte her, von einfachen hausgemachten Beefle-Spießen bis hin zu den legendär kniffligen Octoegg Surprise. Begeistert eure Kunden mit köstlichem Essen und schnellem Service, und ihr erhaltet die Astronomical Culinary Excellence Stars, die Ihren Weg zum intergalaktischen kulinarischen Erfolg markieren. Wenn euer Ruf wächst, kommen die Kunden zu euch! Bleibt flexibel, indem ihr euren Lieferservice fortsetzt oder ein Sitzrestaurant mit einem ständigen Strom von Kunden eröffnet. Es steht euch frei, die Küche zu schließen, wann immer das Abenteuer ruft. Natürlich darf auch jede Menge Anpassung nicht fehlen: Übernehmt die vollständige Kontrolle über euer Interieur mit frei platzierbaren Dekorationen und einem gründlichen Farbsystem, um das Restaurant eurer Träume zu schaffen. Fügt neue Böden hinzu, erstellt Themenzonen und füllt sie mit den Möbeln und Requisiten, die ihr auf euren Reisen findet!