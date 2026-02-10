soundcore Nebula P1 und X1 Pro: Noch nie dagewesenes Heimkino

Wer will die besten Projektoren? Mit den soundcore Nebula P1 und X1 Pro-Modellen bekommt ihr genau diese!

Pünktlich zu den großen Sport- und Entertainment-Highlights des Jahres setzt ANKER mit dem soundcore Nebula P1 (UVP: 799,99 Euro) und dem soundcore Nebula X1 Pro (UVP: 4.999,- Euro) neue Maßstäbe im Bereich Heim- und Eventkino. Der P1 ist ab sofort auf der soundcore Webseite und bei Amazon erhältlich.

Kinoerlebnis to go: soundcore Nebula P1

Mit dem neuen soundcore Nebula P1 bringt Anker echtes Heimkino genau dorthin, wo es gebraucht wird: einfach überallhin. Der kompakte Projektor kombiniert starke Bildqualität mit innovativem True 2.0 Surround Sound – verpackt in einem besonders mobilen Design mit integriertem Tragegriff für maximalen Komfort unterwegs. Mit 650 ANSI Lumen Helligkeit und Full-HD-Auflösung projiziert der Nebula P1 gestochen scharfe Bilder mit einer Diagonale von bis zu 180 Zoll (4,57 Meter). Ob im Wohnzimmer, im Garten, auf dem Balkon oder beim Camping: Der P1 liefert bei passenden Lichtverhältnissen eine starke Bildqualität – drinnen wie draußen. Ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist das abnehmbare Dual-Lautsprecher-System, das echten 2.0 Surround Sound ermöglicht. Die beiden Speaker lassen sich frei im Raum platzieren und erzeugen so eine deutlich breitere Klangbühne mit guter Soundkulisse. Mit bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit der beiden Lautsprecher steht auch langen Filmabenden nichts im Weg. Für noch mehr Unabhängigkeit lohnt sich ein schneller Kauf: Bis zum 24. Februar gibt es zum P1 solange der Vorrat reicht ein kostenloses Bundle: eine 100 Zoll große Leinwand (UVP: 129,99 Euro) und die Anker SOLIX C300Z Power Station (UVP: 229,99 Euro).

Die versorgt den Projektor für mehr als dreieinhalb Stunden mit Leistung – ideal für Open-Air-Kino fernab der Steckdose. Auch technisch überzeugt der Nebula P1 mit durchdachten Features: Echtzeit-Autofokus und automatische Trapezkorrektur sorgen jederzeit für ein optimal ausgerichtetes Bild, selbst bei Positionswechseln. Der integrierte Dual-Arm-Gimbal mit 130 Grad Verstell-Winkel ermöglicht eine flexible Platzierung und gleichzeitig zuverlässig stabile, wackelfreie Projektionen. Dank Google TV stehen über 400.000 Filme und Serien zur Verfügung – inklusive offizieller Netflix-App, ganz ohne zusätzliche Umwege. Kompakt, leistungsstark und flexibel einsetzbar: Der soundcore Nebula P1 macht großes Kino mobil. Darf es in allen Bereichen mehr sein, ist der große Bruder des beliebten Nebula X1 die perfekte Wahl für Heimkino-Fans mit Dolby Atmos-Vorliebe und den Public-Viewing-Sommer: der soundcore Nebula X1 Pro. Das Kraftpaket ist ANKERs bislang leistungsstärkster Projektor des Unternehmens, wir berichteten mehrfach darüber. Auch der X1 Pro ist seit heute auf der soundcore Webseite und auf Amazon für 4.999,- Euro erhältlich. Bis zum 1. März erhalten alle KäuferInnen einen Sofortrabatt über 300,- Euro und solange der Vorrat reicht die Anker SOLIX C1000 Power Station (UVP: 999,99 Euro) kostenlos dazu.

Heimkino deluxe: soundcore Nebula X1 Pro

Die 4K-Triple-Laser-Technologie liefert mit 3.500 ANSI-Lumen extrem helle, kontrastreiche Bilder auf einer Diagonale von bis zu 300 Zoll (7,62 Meter). Damit eignet sich der Nebula X1 Pro ideal für Public Viewing, große Filmabende oder professionelle Entertainment-Setups – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Trotz seines Gewichts von 32,8 Kilogramm bleibt der X1 Pro dank ausfahrbarem Griff und integrierten Rollen gut portabel und schnell einsatzbereit. Automatische Fokus-, Keystone- und Bildgrößeneinstellungen sorgen für einen unkomplizierten Aufbau und jederzeit perfekt ausgerichtete Projektionen.

Das Herzstück des soundcore Nebula X1 Pro ist das im Korpus integrierte 7.1.4-Soundsystem mit Dolby Atmos® und Dolby Audio® – neben den beiden integrierten Karaoke-Mikrofonen. Es erzeugt einen beeindruckenden Raumklang und schafft ein echtes Kinogefühl. Die proprietäre FlexWave™-Soundkalibrierung passt den Klang intelligent an die jeweilige Raumakustik an, während die geringe WiFi-Latenz von nur 25 Millisekunden für perfekt synchrones Bild- und Ton-Entertainment sorgt. Mit Google TV-Integration und nativem Netflix wird der X1 Pro zum zentralen Hub für Streaming-Erlebnisse auf höchstem Niveau.