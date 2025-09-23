soundcore Nebula X1 Pro startet in Crowdfunding-Phase

Anfang des Monats feierte der soundcore Nebula X1 Pro auf der IFA 2025 seine Premiere, ab heute Nachmittag um 17 Uhr deutscher Zeit lässt er sich über die bekannte Crowdfunding-Plattform Kickstarter vorbestellen. Der limitierte Early Bird-Preis startet – solange der Vorrat reicht – bei 2.999 US-Dollar (umgerechnet rund 2.550 Euro) plus Versand. Erste Auslieferungen sind für November geplant, ehe der X1 Pro voraussichtlich Anfang nächsten Jahres für 4.999 Euro im Handel erhältlich sind wird.

Fahrbarer Heimkino-Untersatz mit brachialem Sound

Der auf Rollen fahrende soundcore Nebula X1 Pro macht dem Pro-Beinamen alle Ehre: mit seiner 4K Triple Laser-Technologie und leuchtstarken 3.500 ANSI Lumen verwandelt er Haus und Garten in einen Kinosaal. Projektionen lassen sich auf bis zu 300 Zoll dank UHD-Auflösung scharf und kontrastreich (bis zu 56.000:1 dynamisch) darstellen. Gerade mit der optional erhältlichen, 200 Zoll großen und per Luftpumpe aufbaubaren Leinwand verwandelt sich auch der tristeste Hinterhof in ein pompöses Outdoor-Kino, das sonst meckernde Nachbarn strahlen lässt. Durch die vollautomatische Fokus-, Trapez- und Größenanpassung und einer Gimbal-Ausrichtung von bis zu 25 Grad, ist das System innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit.

Doch perfektes Heimkino braucht mehr als nur brillante Bilder. Deshalb bringt der X1 Pro auch ein vollwertiges, abnehmbares 7.1.4-Audiosystem mit – inklusive sieben horizontalen Kanälen, integriertem Subwoofer und vier Overhead-Höhenkanälen für echten 3D-Sound. Dolby Atmos® und Dolby Audio® sind mit an Bord, ebenso wie FlexWave™ – die hauseigene Technologie zur intelligenten Raumklanganpassung. Für lippensynchronen Sound sorgt eine Wi-Fi-Übertragung mit nur 25 ms Latenz auf bis zu 30 Metern.