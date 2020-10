GroupWatch seit 22.10. auf Disney+

Seit dem 22.10.2020 ist GroupWatch auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz verfügbar – eine neue Funktion von Disney+, um sich mit Freunden und Familie zu verbinden und gemeinsam Filme und Serien des gesamten Disney+ Portfolios zu streamen, auch wenn man nicht an einem Ort ist. GroupWatch bietet bis zu sieben Personen die Möglichkeit, gemeinsam einen synchronisierten Stream zu erleben, entweder über die Disney+ App auf der Website, über Mobilgeräte, internetfähigen TV-Geräte oder Smart TVs. Darüber hinaus können Reaktionen in Echtzeit mit allen geteilt werden.

Wie funktioniert GroupWatch

„Das Erzählen von Geschichten wird erst dann lebendig, wenn man es mit anderen teilen und genießen kann. In diesen Zeiten, in der viele noch von ihren Freunden und ihrer Familie getrennt sind, bietet GroupWatch die einzigartige Möglichkeit, eine sichere, virtuelle Verbindung herzustellen, indem sie Ihre Lieblingsgeschichten von Disney+ mit ihren liebsten Personen zusammen von Zuhause entspannt ansehen können.“, sagt Jerrell B. Jimerson, SVP Product Management für Disney+.

Abonnenten können das GroupWatch-Erlebnis durch das dafür vorgesehene Symbol starten, das auf der Detailsseite der Filme und Serien auf Disney+ zu finden sein wird. Danach erhält man einen Link mit dem bis zu sechs weitere Personen (mit Disney+ Abonnement) eingeladen werden können, um gemeinsam zu streamen.

Die Einladung muss von einem Mobilgerät oder von der Website verschickt werden, aber alle Inhalte können danach auch über ein internetfähiges Fernsehgerät oder einen Smart TV angesehen werden.