OnePlus 7T Test: Ein klasse Android-Allrounder

Mit dem OnePlus 7T kommt ein starker Preis-Leistungs-Herausforderer auf den Markt. Was dieses Gerät so alles kann, lest ihr im Review!

Über das OnePlus 7T

Der Hersteller OnePlus hat sich schon länger einen Namen gemacht, und zwar dadurch, Premium-Features in der Mittelklasse zu verbauen. Das aktuelle Smartphone OnePlus 7T ist da keine Ausnahme: Ein 90 Hz-Display, ein 30 Watt-Schnellladegerät, eine Dreifach-Kamera sowie ein zu jeder Zeit kühles Gehäuse sollen euch davon überzeugen. Damit nicht genug, Dolby Atmos, HDR10+ und effiziente Technologien im Inneren lassen dieses Smartphone am Papier äußerst gut klingen! Schon das Auspacken ist ein Erlebnis, doch wie schlägt sich das Gerät im Test? Dazu kommen wir gleich.

Das OnePlus 7T besitzt auf der linken Kante den Lautstärkeregler, und rechts befinden sich der Standby-Button sowie ein dreistufiger Schalter (Lautlos, Vibrieren, Klingelton). An der Unterkante könnt ihr die SIM-Karte einlegen und via USB-C (sehr schnell) aufladen. Die Rückseite des Smartphones wird von einer runden Erhöhung dominiert, in der sich drei Kamerasensoren und der Blitz befinden. Einerseits ist diese fühlbar und kann ungewohnt wirken, auf der anderen Seite wisst ihr beim Fotografieren und Videofilmen genau, wo die Sensoren sind. Es ist wesentlich schwieriger geworden, versehentlich einen Finger vor die Kameralinse zu halten.

Die Erstinstallation

Das OnePlus 7T gibt sich äußerst schnörkellos. Eng an die Google-Services gekoppelt seid ihr in wenigen Minuten startbereit, und als Gesamtpaket funktioniert das Smartphone tadellos. Ihr könnt euch auf der ersten Seite persönliche Grüße anzeigen lassen, standardmäßig steht da „Never Settle“, der Leitspruch von OnePlus. Als Sicherheitskomponenten müsst ihr entweder einen Code oder ein Muster definieren, und danach stehen euch sowohl die Face Unlock-Technologie als auch ein Fingerabdruck-Sensor, der im Display integriert ist, zur Verfügung.

Früh fällt auf, dass die Schutzfolie des Bildschirms an den Rändern ein wenig kratzt. Gerade beim seitlichen Wischen über den Rand hinaus kann das schon mal unangenehm werden. Abgesehen davon seid ihr in Nullkommanichts einsatzbereit – für OnePlus spricht übrigens auch die geringe Anzahl der vorinstallierten Apps. Genau vier Programme (Community, Switch, Dateimanager und Wetter) sind seitens des Herstellers mit von der Partie, die Google-Suite befindet sich standardmäßig in einem eigenen Ordner. Bevor wir mit dem Praxis-Test starten, zuerst ein Produktvideo: