Mittelklassemodell Sony Xperia 10 II angekündigt

Auch ohne MWC 20 kündigen die Smartphone-Giganten ihre neuen Modelle an – so auch Sony den Mittelklasse-Neuling Sony Xperia 10 II, das laut eigenen Angaben wie noch kein anderes Smartphone in diesem Segment über umfangreiche Technologien verfügt:

6“ (15,2 cm) Full HD+ OLED Display im 21:9 Wide Format mit Video Image Optimisation

Neue Triple-Kamera (12MP / 8MP / 8MP) mit 21:9 Foto- und 4K Video-Aufnahme, optimierter Farbwiedergabe und neuem Night Mode

Leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 665 Prozessor

Corning Gorilla Glas 6 und wassergeschützt nach IP65/68 mit nur 151g Gewicht

Neue Triple-Kamera für perfekte Aufnahmen

Wo vorher noch eine Dual-Kamera verbaut war, sorgt im Xperia 10 II jetzt ein System mit drei Linsen für perfekte Ergebnisse. Ganz egal ob Landschaften, Porträts oder Food-Fotografie im 21:9 CinemaWide Format – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen liefert die Triple-Kamera mit 16 mm Superweitwinkel-, 26 mm Weitwinkel- und 52 mm Teleobjektiv und Night Mode in jeder Situation gestochen scharfe Bilder – dank der neuen und optimierten Farbwiedergabe in beeindruckenden Farben.

Auch Videos kann das neue Smartphone im 21:9 Format und in 4K aufnehmen.

OLED Display im 21:9 Wide Format für optimales Entertainment

Neben der Kamera hat auch das 21:9-Display des neuen Xperia ein nicht zu übersehendes Update erhalten. Auf dessen 6″ (15,2 cm) Diagonale werden Full HD+ Inhalte nun mit allen Vorteilen der OLED-Technologie dargestellt. Die BRAVIA-Technologie „TRILUMINOS display for mobile“ sorgt bei Filmen, Fotos und Spielen für noch intensivere, leuchtende Farben.

Zudem können NutzerInnen auch ihre Kopfhörer oder externen Lautsprecher via 3,5mm-Klinkenbuchse mit dem Smartphone verbinden und ganz einfach perfekten High-Resolution Sound erleben – auf Wunsch natürlich auch kabellos.

Leistungsstark, gut geschützt und leicht

Hochauflösende Gaming-Action meistert das Xperia 10 II dank des leistungsstarken Qualcomm Snapdragon 665 Mobile Prozessors und einem Arbeitsspeicher von 4 GB RAM mit Leichtigkeit. Der 128 GB große interne Speicher kann via microSD-Karte erweitert werden. Ein Akku mit einer Kapazität von 3.600 mAh versorgt das Smartphone mit ausreichend Energie für jeden noch so langen Tag.

Durch sein schlichtes Design mit abgerundeten Kanten liegt das Xperia 10 II perfekt in der Hand, während der seitlich angebrachte Powerbutton mit integriertem Fingerabdrucksensor ein bequemes und einfaches Entsperren des Smartphones ermöglicht. Trotz schützendem Corning Gorilla Glas 6 bleibt das Xperia 10 II mit nur 151 g ein Leichtgewicht seiner Klasse und hält zusammen mit einer IP65/68-Zertifizierung den Tücken das Alltags mühelos stand.

Sony Xperia 10 II Preis und Verfügbarkeit

Das neue Mittelklassemodell erscheint laut letzten Informationen mit Android 10 im 2. Quartal 2020 in den Farben Schwarz und Weiß für 369,00 Euro. Weitere Informationen zum Gerät findet ihr auf der offiziellen Webseite.