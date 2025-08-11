Sony PS5: Über 80 Millionen Mal verkauft – so sieht eine Cash Cow aus

Sony hat die Verkaufsdaten für seine PlayStation-Sparte als Teil des vierteljährlichen Finanzberichts des Unternehmens enthüllt. Denen geht’s gut!

Beliebte PS5

Zur Überraschung vieler (schließlich steht ja die PS6 „in den Startlöchern“) verkauft sich die PS5 immer noch wie warme Semmeln. Nicht nur das, sondern auch andere PlayStation-Produkte verzeichnen einen Anstieg der Benutzerausgaben und -einnahmen. Während die meisten von Sony enthüllten Finanzinformationen für Aktionäre und Analysten gelten, könnt ihr wetten, dass Fanboys sie als Waffe für die gefühlte Dominanz im Konsolenkrieg nutzen werden, und es ist ein Kampf, den Sony in dieser Generation zu gewinnen scheint. Laut den vierteljährlichen Finanzdaten von Sony hat die PS5 in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 insgesamt 2,5 Millionen Einheiten ausgeliefert. Damit liegt die Laufzahl der Konsole weltweit auf 80,3 Millionen Einheiten. Nicht beeindruckend genug? Es gibt noch mehr. Der Umsatz mit Spielen und Netzwerkdiensten ist im Jahresvergleich um 8 % gestiegen, da der Softwareumsatz 65,9 Millionen erreicht hat, was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die monatlichen aktiven Nutzer des PlayStation Network sind im gleichen Zeitraum im vorherigen Geschäftsjahr um 6 % von 116 Millionen auf 123 Millionen Spieler gestiegen. Dies führt zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses (Gewinn) von erstaunlichen +127 %. Da die Marke Xbox jetzt plattformübergreifend wird, scheint es Sonys Dominanz auf dem Konsolenmarkt nicht zu stoppen. Mit Blick auf die Zukunft wird Sony ein neues PS5-Update auf den Markt bringen, mit dem Spieler ihren DualSense-Controller mit mehreren Geräten synchronisieren können, während die PlayStation 5 Pro laut dem Systemarchitekten Mark Cerny im nächsten Jahr eine deutliche grafische Verbesserung erhalten wird. Wenn es um Spiele geht, ist Sonys große Weihnachtsveröffentlichung Ghost of Yotei, die Fortsetzung von Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions. Es soll am 2. Oktober erscheinen und die größte offene Welt enthalten, die das Studio je erstellt hat.